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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A hidratarse: calor y bruma dominarán el tiempo este sábado en Puerto Rico

Los índices podrían alcanzar los altos 90 y bajos 100 grados Fahrenheit

30 de mayo de 2026 - 9:51 AM

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Para la tarde, el calor diurno y los efectos locales podrían provocar aguaceros y posibles tronadas aisladas. (Nahira Montcourt)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Si tienes planes al aire libre, vas rumbo a la playa o piensas pasar parte del sábado fuera de casa, toma en cuenta el calor, ya que las temperaturas estarán más altas de lo normal.

El meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, advirtió que el riesgo de calor será elevado para sectores costeros y urbanos de Puerto Rico, donde los índices podrían alcanzar los altos 90 y bajos 100 grados Fahrenheit.

Ante ese panorama, Ramos exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, evitar actividades extenuantes durante las horas de la tarde y tomar descansos frecuentes bajo sombra.

“No dejen infantes ni mascotas en los carros”, recalcó el meteorólogo.

Aunque las condiciones del tiempo se mantendrán tranquilas y brumosas, durante la mañana, algunas lloviznas son posibles sobre sectores del este y sureste de la isla.

Para la tarde, el calor diurno y los efectos locales podrían provocar aguaceros y posibles tronadas aisladas hacia el interior, oeste y noroeste, donde existe un riesgo limitado de inundaciones.

En cuanto a las condiciones marítimas, Ramos indicó que el riesgo de corrientes marinas permanece bajo para la mayoría de la isla. No obstante, aclaró que esto no significa que no puedan ocurrir, sino que serían menos frecuentes.

El científico anticipó que una onda tropical localizada al este de las Antillas Menores se acerca al área, y su humedad comenzaría a llegar a la isla entre la madrugada y el domingo.

Detrás de esa onda tropical, sin embargo, se espera la llegada de una masa más densa de polvo del Sahara desde tarde el domingo hasta el martes, lo que podría elevar las concentraciones de particulado en la región.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto RicoMeteorología
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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