Operativo en La Perla: agente resulta herido de bala y arrestan a prófugo peligroso

Un agente de la Policía resultó herido de bala en la madrugada de este sábado en medio de un operativo en La Perla que culminó con el arresto de cuatro personas, entre ellas un prófugo descrito por las autoridades como “sumamente peligroso”.

De acuerdo con la información preliminar, el agente fue transportado al Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica por la herida de bala. Al momento, no se ha precisado su condición.

Como parte de la intervención, las autoridades indicaron que ocuparon armas de fuego y sustancias controladas. La Policía informó, además, que uno de los arrestados era un prófugo que se había cortado y removido un grillete electrónico.

Tras el incidente, el superintendente de la Policía, Joseph González, acudió al Centro Médico para conocer el estado del agente herido.

Posteriormente, se dirigió hacia la escena de los hechos en San Juan.