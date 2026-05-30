Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Operativo en La Perla: agente resulta herido de bala y arrestan a prófugo peligroso

Durante la intervención, la autoridades detuvieron a cuatro personas, entre ellas un fugitivo

30 de mayo de 2026 - 7:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Perla es una de las comunidades más emblemáticas de San Juan.
Tras el incidente, el superintendente de la Policía, Joseph González, acudió al Centro Médico para conocer el estado del agente herido.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un agente de la Policía resultó herido de bala en la madrugada de este sábado en medio de un operativo en La Perla que culminó con el arresto de cuatro personas, entre ellas un prófugo descrito por las autoridades como “sumamente peligroso”.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, el agente fue transportado al Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica por la herida de bala. Al momento, no se ha precisado su condición.

Como parte de la intervención, las autoridades indicaron que ocuparon armas de fuego y sustancias controladas. La Policía informó, además, que uno de los arrestados era un prófugo que se había cortado y removido un grillete electrónico.

Tras el incidente, el superintendente de la Policía, Joseph González, acudió al Centro Médico para conocer el estado del agente herido.

Posteriormente, se dirigió hacia la escena de los hechos en San Juan.

La investigación continúa en desarrollo, por lo que se espera que las autoridades amplíen la información sobre las circunstancias del operativo.

Tags
Breaking NewsArrestosHeridos de balaPolicía de Puerto RicoLa Perla
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 30 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: