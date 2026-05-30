Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tragedia en Toa Alta: hombre muere tras ser atacado por un enjambre de abejas

El incidente ocurrió en la PR-159, cerca de una escuela

30 de mayo de 2026 - 10:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un enjambre de unas 30.000 abejas atacó a una pareja en el norte de Texas cuando entrenaba a sus caballos miniatura y picaron tantas veces a los animales que los mataron. (Archivo)
Agentes adscritos al Distrito de Toa Alta investigan los hechos.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre murió en la mañana de este sábado tras ser atacado por un enjambre de abejas en hechos reportados en Toa Alta, informó preliminarmente la Policía.

Según la Uniformada, agentes adscritos al Distrito de Toa Alta fueron alertados a eso de las 8:25 a.m. sobre un incidente desgraciado ocurrido en la PR-159, cerca de la Escuela Nuevo Milenio.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre murió tras ser atacado por el enjambre en circunstancias que permanecen bajo investigación.

El perjudicado no ha sido identificado.

Agentes adscritos al mencionado distrito investigan los hechos. La Policía indicó que ampliará la información más adelante.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoToa Alta13 Aniversario de VOCESPR
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 30 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: