Tragedia en Toa Alta: hombre muere tras ser atacado por un enjambre de abejas

Un hombre murió en la mañana de este sábado tras ser atacado por un enjambre de abejas en hechos reportados en Toa Alta, informó preliminarmente la Policía.

Según la Uniformada, agentes adscritos al Distrito de Toa Alta fueron alertados a eso de las 8:25 a.m. sobre un incidente desgraciado ocurrido en la PR-159, cerca de la Escuela Nuevo Milenio.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre murió tras ser atacado por el enjambre en circunstancias que permanecen bajo investigación.

El perjudicado no ha sido identificado.