“Con el corazón destrozado”: consternación tras la muerte de dos jóvenes en accidente en Mayagüez

Horas antes de la tragedia, los jóvenes habían compartido en un juego de baloncesto en Aguada y luego se trasladaron al casco urbano de la “Sultana del Oeste” para disfrutar de una noche de jangueo. Sin embargo, de regreso, sufrieron el accidente.

La fuerte colisión ocurrió a las 2:16 a.m. en la avenida Alfonso Valdés Cobián, frente a la Cervecera de Puerto Rico. Según la investigación policial, el conductor de una Cybertruck Tesla de 2025, en el que viajaban cinco jóvenes, perdió el control e impactó una pared.

Como resultado del impacto, Lebrón Alers -pasajero e hijo de un policía- murió en la escena. En tanto, Irizarry Bonet, conductor del vehículo, falleció en el Mayagüez Medical Center. En tanto, los otros tres pasajeros resultaron heridos y fueron llevados a un hospital.

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“Irradiaba felicidad”

Desde entonces, las redes sociales se han convertido en un espacio de duelo, donde familiares, amigos y conocidos de ambos jóvenes han compartido mensajes de condolencias, recuerdos plasmados en fotos y expresiones de incredulidad ante la tragedia.

En el accidente fallecieron Anson Lebrón Alers, de 22 años, y su amigo Anthony Nelson Irizarry Bonet, de 26. (Municipio de Mayagüez )

“No me puedo sacar de la mente el timbre de voz al hablar de Anthony. Todo lo que decía, lo decía con risa o por lo menos con una gran sonrisa. Un chico que irradiaba felicidad”, compartió una persona en Facebook, al señalar que es “un dolor inexplicable”.

Asimismo, el alcalde de Aguada, Christian E. Cortés Feliciano, precisó en la mencionada red social que “nos une un profundo sentimiento de tristeza ante el trágico accidente automovilístico ocurrido en Mayagüez, el cual ha tocado de cerca a familias aguadeñas”.

El ejecutivo municipal expresó su pésame a los familiares y amigos “ante su inesperada y dolorosa partida”. Además, pidió oraciones por la pronta y total recuperación de los jóvenes heridos Janiel Alexis Román, José Muñoz Ortiz y Emmanuel Laguer Valentín.

Asimismo, el Municipio de Moca extendió sus condolencias a los seres queridos de Lebrón Alers, cuya familia es del barrio Naranjo en dicho ayuntamiento.

“Su partida enluta a nuestra comunidad y deja un vacío inmenso en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerle. Elevamos nuestras oraciones para que Dios conceda fortaleza, consuelo y paz a toda su familia en estos momentos tan difíciles”, dijo.

En el accidente fallecieron Anson Lebrón Alers, de 22 años, y su amigo Anthony Nelson Irizarry Bonet, de 26. (Municipio de Mayagüez )

De igual forma, una mujer, que se identificó como tía de Lebrón Alers, también compartió un mensaje en sus redes sociales: “Noticia difícil de procesar y comprender. La familia Barreto-Lebrón estamos consternados y tristes ante tan lamentable pérdida”.

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“Aston Lebrón eras un joven humilde y con una gran ilusión de la vida. Hoy no contamos con tu presencia física, pero siempre permanecerás presente en nuestra memoria y corazones. Solo pido oración para la familia que está destrozada y solo Dios podrá dar la fortaleza para sobrellevar esta tragedia”, puntualizó.

A su vez, el pastor Junior Jusino, de la Iglesia Tierra Prometida Jusino, en Aguadilla, recordó a Irizarry Bonet, un joven que aseguró vio crecer hasta ser un adulto y lo describió como buen hijo y hermano. Además, pidió consuelo y fortaleza para la familia.

“Hoy con el corazón destrozado le digo un hasta luego a un joven que vi crecer en su niñez y convertirse en un joven adulto, buen hijo, buen hermano, profesional contable y empresario exitoso. Baterista, amable, respetuoso y con una sonrisa para todo el mundo. Te nos fuiste inesperadamente hasta luego mi amigo y hermano Anthony Irizarry Bonet”, comentó.

Por otra parte, la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Aguadilla reveló que Irizarry Bonet estudió en el Departamento de Administración de Empresas.

“La UPR en Aguadilla se une al dolor que embarga a la familia, amistades y seres queridos de nuestro exalumno del Departamento de Administración de Empresas, Anthony Nelson Irrizarry Bonet”, concluyó.

Remueven piezas del vehículo

Mientras, el alcalde de Mayagüez, Jorge L. Ramos Ruiz, confirmó que se realizaron labores para remover piezas del vehículo y atender el derrame de fluidos en el área, permitiendo reabrir el tránsito de manera segura.

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El choque de carácter fatal con objeto fijo ocurrió a las 2:16 a.m. de ayer, viernes, 29 de mayo, en la avenida Alfonso Valdez Cobián frente a la Cervecera de Puerto Rico, confirmó la Policía, que investigó las circunstancias en que ocurrió la fuerte colisión.

Según información preliminar, un vehículo Cybertruck Tesla, color gris y del año 2025, con cinco ocupantes, transitaban por el lugar cuando el conductor perdió el control y dominio del volante, lo que provocó que impactaran parte de la estructura de la Cervecera.

“Conducía el vehículo Tesla Cybertruck 2025 por la avenida Alfonso Valdez, este lo hace una velocidad sumamente exagerada”, dijo el capitán Elvis R. Zeno Santiago, director del Negociado de Patrullas de Carreteras, en entrevista radial en WKAQ 580.

“Esto nos lo notifican dos peatones que presenciaron el accidente y lo vieron lo rápido que iba. Hay varias cámaras de video de seguridad del municipio que captan el vehículo en movimiento. Obviamente estamos en el proceso de verificar", comentó.

Zeno Santiago señaló que, “lamentablemente, (el joven) cuando llega el kilómetro 0.8, pierde el control y dominio del vehículo, pasa sobre la isleta central e invade el carril contrario e impacta con la parte delantera izquierda a la verja de la cervecería”.

El capitán confirmó que, debido al estado de gravedad en el que se encontraba Irizarry Bonet, no fue posible realizarle la prueba de alcohol por aliento para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

“A este conductor no se le pudo practicar la prueba de alcohol, toda vez que le estaban dando la prioridad a salvarle la vida. Ahora tenemos que esperar que el Instituto de Ciencias Forenses nos remita el protocolo para determinar si lo hacía o no bajo el efecto de bebidas alcohólicas”, comentó Zeno Santiago.

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En cuanto a los tres jóvenes heridos que lograron sobrevivir al accidente, tienen entre 23 y 27 años. De hecho, Zeno Santiago aseguró que “resultaron con heridas leves” y fueron transportados a una institución médica.

Factor velocidad

“El factor fue velocidad, velocidad sumamente exagerada. Sí, fue cercano a donde se produjo el accidente del conductor del Mustang, que fallecieron tres estudiantes adicionales más o menos guarda la misma relación, porque aquí eran conocidos todos eran jóvenes entre 20 a 25 años y residentes del municipio de Aguada. Todos se conocían entre sí”, sostuvo.

Con esto, Zeno Santiago señaló que, a su juicio, existe una similitud con el accidente ocurrido cerca de esa zona el 5 de diciembre de 2024, cuando los universitarios Eddie Caraballo Hernández, José Martí Rivera y Josué Elías Rodríguez Arroyo murieron tras un choque a bordo de un Ford Mustang 2023.

“El vehículo impacta ese concreto y esa área del poste de metal y ahí quedó detenido. Obviamente, las condiciones son desastrosas, del vehículo”, dijo el capitán, quien mencionó que, en este caso, las autoridades no formularían cargos debido a que el conductor lamentablemente falleció.

“Tenemos que exhortar a la juventud a respetar los límites de velocidad y, que, si van a consumir bebidas alcohólicas, sean prudentes. La semana pasada, tuvimos dos accidentes por velocidad con objeto fijo, que uno fue con un poste que no tenía razón de ser y es el factor velocidad”, comentó Zeno Santiago.

Añadió que muchas personas creen tener control absoluto del vehículo, pero advirtió que un fallo mecánico, como el reventón de un neumático, puede provocar accidentes fatales que no solo afecten a los ocupantes, sino también a terceros.

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Ante esto, hizo un llamado a la prudencia y aseguró que durante el fin de semana habrá presencia policíaca en las carreteras para prevenir más tragedias. No obstante, subrayó que, aunque las autoridades hacen todo lo posible, es necesaria la cooperación de conductores, peatones, motociclistas y ciclistas.

“Como papá y mamá tienen que ser más conscientes, más conscientes, a la hora de darle un vehículo de motor a un hijo. Le estamos dando vehículos sumamente potentes sin el expertise necesario para conducirlos. También estamos permitiendo que lleguen con motoras a las vías de rodaje sin ni siquiera examinarse”, dijo el capitán en la entrevista.

Pasajero había sido intervenido por la Policía en el mismo vehículo

Por su parte, el teniente Jason Reyes, director de la División de Patrullas y Carreteras de Mayagüez, explicó a la prensa que uno de los jóvenes había enfrentado una intervención policíaca previa.

“Uno de los pasajeros posteriores (que resultó herido hoy) había sido intervenido el 15 de abril, precisamente, en ese mismo vehículo en estado de embriaguez y fue arrestado. Estaba en proceso pendiente para radicación. En aquel momento, arrojó .83%. El límite es .08%. La vez pasada, en el mismo vehículo, uno de los pasajeros que era conductor. La guagua está a nombre de una empresa como tal”, dijo, en declaraciones a Telenoticias.