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Estados Unidos intercepta buque mercante que intentaba desafiar el bloqueo a los puertos iraníes

El granelero Lian Star, con bandera de Gambia, ignoró múltiples advertencias

30 de mayo de 2026 - 11:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente ocurrió en la noche. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Las fuerzas armadas de Estados Unidos han detenido otro buque mercante que intentaba romper el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, informó a The Associated Press el sábado un funcionario norteamericano con conocimiento de la situación.

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El granelero Lian Star, con bandera de Gambia, ignoró múltiples advertencias durante la noche mientras intentaba entrar en un puerto iraní, manifestó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar operaciones militares. El barco fue inutilizado por aeronaves de Estados Unidos en el golfo de Omán y permanece a la deriva allí, indicó el funcionario, y añadió que las fuerzas norteamericanas no han abordado la embarcación.

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