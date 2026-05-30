“Apto” para cumplir su cargo: médico destaca la “excelente salud” de Donald Trump

Washington - El médico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el mandatario goza de “excelente salud” y está “plenamente apto” para desempeñarse como comandante en jefe, luego de un examen médico realizado el martes en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Un informe del doctor Sean Barbabella, difundido el viernes por la noche, señala que Trump se sometió a una tomografía computarizada y a otras pruebas de imágenes cardíacas, además de exámenes de detección de cáncer y otras evaluaciones preventivas realizadas por 22 especialistas.

Trump, de 79 años, manifestó después de la visita de tres horas el martes que todo salió “perfectamente”.

El presidente registró un peso de 108 kilogramos (238 libras), 6 kilos (14 libras) más que en un examen médico de abril de 2025. Sus médicos le dieron orientación sobre su dieta, actividad física y pérdida de peso, pero concluyeron que su “rendimiento cognitivo y físico es excelente”.

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Con su estatura de 1.90 metros (6 pies, 3 pulgadas), Trump tiene un índice de masa corporal de 29.7. Un índice de 30 es considerado por los médicos como obesidad.

El informe también documentó moretones en las manos de Trump, explicados como “una irritación menor de los tejidos blandos relacionada con los frecuentes apretones de manos”, y señaló que era “un efecto común y benigno de la terapia con aspirina”. Entre las recomendaciones figuraba un cambio a aspirina de dosis baja.

El año pasado, la Casa Blanca indicó que a Trump se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica, una afección bastante común en los adultos mayores que hace que la sangre se acumule en las piernas del presidente. El informe de su examen más reciente señaló una “ligera hinchazón en la parte inferior de las piernas”, pero dijo que había “mejoría respecto al año pasado”.

Su médico no reportó nada anormal, al señalar que Trump demostró una salud cardíaca, pulmonar, neurológica y general sólida.

“Su exigente agenda diaria, que incluye múltiples reuniones de alto nivel, compromisos públicos y actividad física regular, continúa respaldando su bienestar general”, escribió Barbabella.

A Trump se le aplicó nuevamente la Evaluación Cognitiva de Montreal, que se utiliza para detectar demencia y deterioro cognitivo. Los médicos del mandatario informaron que obtuvo un resultado de 30 de 30, lo mismo que se reportó el año pasado y en 2018.

Sus niveles de colesterol han mejorado significativamente con la ayuda de medicamentos. El colesterol total de Trump fue de 143, frente a 223 en 2018. Había bajado a 140 el pasado abril. Toma rosuvastatina para ayudar a reducir su colesterol malo, conocido como LDL, y para elevar su colesterol bueno, o HDL. También toma ezetimiba para ayudar a reducir su LDL.

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El examen, que Trump describió como un chequeo físico de seis meses, fue su cuarto examen médico divulgado públicamente desde que regresó al cargo para un segundo mandato. Se sometió a él en un momento en que intenta proyectar fortaleza de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Gobiernos anteriores también han divulgado resultados seleccionados de los exámenes físicos presidenciales, ofreciéndole al público un vistazo a la salud del comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Pero no hay ninguna ley que obligue a los presidentes a divulgar sus historiales médicos completos, y el grado de transparencia ha variado según cada gobierno. Los informes anteriores de Trump han sido criticados por ofrecer pocos detalles y por proporcionar estadísticas que algunos expertos médicos han visto con escepticismo.

El republicano Trump cumple 80 años el próximo mes, y es la persona de mayor edad el día de los comicios en haber sido elegida presidente de Estados Unidos. Su predecesor inmediato, el presidente demócrata Joe Biden, tenía 82 años cuando dejó el cargo, tras abandonar la contienda presidencial de 2024 debido a preocupaciones generalizadas de que era demasiado mayor para el puesto.

Trump ha intentado contrarrestar la preocupación del público sobre su edad y resistencia. A menudo aparece con maquillaje que cubre moretones en las manos. En algunas fotografías se ha visto al presidente con pies, tobillos y pantorrillas hinchados.