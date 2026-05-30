¿Dónde quedó el Arca de Noé? Un mapa de 1587 podría tener la respuesta

Arqueólogos que trabajan para descubrir si el Arca de Noé está oculta en la Formación Durupinar, una estructura geológica con forma de barco cerca del Monte Ararat (en Turquía, próximo a la frontera con Armenia), celebraron un hallazgo alentador.

Un mapamundi conocido como “Planisferio”, creado por el cartógrafo italiano Urbano Monte en 1587, presenta una representación del Arca de Noé reposando en las montañas Ararat, el supuesto lugar donde habría descansado la embarcación bíblica.

En una publicación viral en X, el investigador independiente Jimmy Corsetti afirmó que la representación en el Planisferio “coincidía con el mismo lugar” y la misma longitud del sitio de Durupinar, la peculiar formación con forma de “navío” cercana al Ararat.

Según Génesis 8:4, la legendaria embarcación terminó en los “Montes de Ararat” tras el Gran Diluvio de 150 días que inundó la Tierra.

El Planisferio consiste en 60 hojas dibujadas a mano que pueden ensamblarse en un círculo de 3 metros de diámetro, lo que lo convierte en el mapa antiguo más grande del mundo conocido. Se conserva en el Centro de Mapas David Rumsey de la Universidad de Stanford y presenta intrincadas ilustraciones de continentes, tierras lejanas y monstruos míticos, todo dispuesto en un diseño que coloca al Polo Norte en el centro.

PUBLICIDAD

El descubrimiento de fragmentos de cerámica en la Formación Durupinar reforzó la teoría de que el lugar podría ocultar el bíblico Arca de Noé, que probablemente quedó sumergida durante una inundación devastadora hace unos 5,000 años.

Investigadores en el este de Turquía informaron que se encontraron fragmentos de cerámica con miles de años de antigüedad en el lugar. El hallazgo ocurrió durante la construcción de una carretera cerca del sitio arqueológico, ubicado próximo a la ciudad de Dogubayazit, en la provincia de Agri, según reportó el “Jerusalem Post”.