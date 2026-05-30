En condición de cuidado conductor tras volcarse en la PR-10 en Arecibo

Un hombre permanecía en condición de cuidado en la mañana de este sábado tras perder el control del vehículo que conducía y volcarse en la carretera PR-10, en jurisdicción de Arecibo, informó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, el accidente fue reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en el kilómetro 53.3 de la mencionada vía.

Según la información preliminar, el hombre de 52 años conducía un Ford Fiesta blanco del año 2012 cuando, por razones que permanecen bajo investigación, perdió el control del volante e impactó una isleta.

Como resultado del choque, el vehículo se volcó. A consecuencia del accidente, el perjudicado sufrió una herida en el área de la cabeza, por lo que recibió asistencia médica de emergencia.

Las autoridades indicaron que el hombre fue transportado por paramédicos a la pista ubicada en la urbanización Jesús María Lago, en Utuado, desde donde fue trasladado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras.