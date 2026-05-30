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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición de cuidado conductor tras volcarse en la PR-10 en Arecibo

Según la Policía, el hombre de 52 años perdió el control del volante e impactó una isleta

30 de mayo de 2026 - 11:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El herido fue transportado en la ambulancia aérea de la compañía Aeromed al Centro Médico de Río Piedras en condición estable. (Archivo)
Fue trasladado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre permanecía en condición de cuidado en la mañana de este sábado tras perder el control del vehículo que conducía y volcarse en la carretera PR-10, en jurisdicción de Arecibo, informó la Policía.

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De acuerdo con la Uniformada, el accidente fue reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en el kilómetro 53.3 de la mencionada vía.

Según la información preliminar, el hombre de 52 años conducía un Ford Fiesta blanco del año 2012 cuando, por razones que permanecen bajo investigación, perdió el control del volante e impactó una isleta.

Como resultado del choque, el vehículo se volcó. A consecuencia del accidente, el perjudicado sufrió una herida en el área de la cabeza, por lo que recibió asistencia médica de emergencia.

Las autoridades indicaron que el hombre fue transportado por paramédicos a la pista ubicada en la urbanización Jesús María Lago, en Utuado, desde donde fue trasladado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras.

La investigación quedó a cargo del agente Edgar Lamboy Rivera, bajo la supervisión del sargento Jorge Díaz Dominicci, ambos adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Utuado.

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Breaking NewsAreciboAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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