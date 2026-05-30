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Vuelo de United Airlines con destino a Minneapolis es desviado por “pasajero indisciplinado”

El Boeing 737-900 llevaba a bordo a 147 pasajeros y seis miembros de la tripulación

30 de mayo de 2026 - 11:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Un avión de United Airlines. (David Zalubowski)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Madison, Wisconsin - Un vuelo de United Airlines con destino a Minneapolis fue desviado a Wisconsin la noche del viernes para retirar a un pasajero indisciplinado, informaron las autoridades.

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“El vuelo 2005 de United de Chicago a Minneapolis aterrizó sin contratiempos en Madison, Wisconsin, para atender una preocupación de seguridad relacionada con un pasajero indisciplinado”, escribió un portavoz de la aerolínea en un correo electrónico.

Agentes del orden que iban en el vuelo inmovilizaron rápidamente al pasajero, según Carrie Springer, portavoz del Aeropuerto Regional del Condado de Dane.

Policías del Condado de Dane fueron al aeropuerto y retiraron al pasajero cuando el avión aterrizó. Springer indicó que las autoridades federales están a cargo de la investigación.

El Boeing 737-900 llevaba a bordo a 147 pasajeros y seis miembros de la tripulación. Nadie fue lastimado, de acuerdo con la aerolínea.

El vuelo continuó su trayecto y aterrizó en Minneapolis a primera hora de la mañana del sábado.

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