Avión de United Airlines roza cola de otra aeronave en aeropuerto de Chicago

1 / 9 Extraen piezas y escombros de aeronaves que chocaron en pleno vuelo en Washington D.C.

Cuadrillas de trabajadores fueron el domingo y lunes al río Potomac para sacar los restos de un avión y de un helicóptero del ejército que chocaron en pleno vuelo la semana pasada, en el peor desastre aéreo en suelo estadounidense desde 2001.

Jose Luis Magana