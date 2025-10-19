Opinión
19 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
Avión de United Airlines roza cola de otra aeronave en aeropuerto de Chicago

Nadie de los 113 pasajeros del Vuelo 2652 resultó herido en el incidente del viernes

19 de octubre de 2025 - 9:20 PM

Colisiones en la pista como en este caso podrían aumentar las preocupaciones sobre la seguridad de la aviación a raíz de choques y cuasichoques recientes (Godofredo A. Vásquez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un avión de United Airlines que se dirigía a su puerta de embarque rozó la cola de otro avión de United en el Aeropuerto O’Hare de Chicago, informaron las autoridades.

Nadie resultó herido en el incidente del viernes y los 113 pasajeros del Vuelo 2652 procedente de Jackson Hole, Wyoming, pudieron descender del avión con normalidad luego de un retraso, indicaron funcionarios de United en un comunicado.

El segundo avión sufrió un impacto en su estabilizador horizontal y se encontraba detenido al momento del incidente, agregaron los funcionarios.

Bill Marcus, un pasajero del vuelo desde Wyoming, dijo que ni siquiera se dio cuenta de que algo había sucedido hasta que el piloto avisó que habría un retraso para documentar algo y los pasajeros en el avión vieron a varias personas reunirse alrededor del ala derecha.

“Me sorprendió no haber sentido algo más, aunque cuando separaron los aviones se sintió cierto temblor”, dijo Marcus a CBS News Chicago. Tomó unos 40 minutos adicionales para que el avión llegara a la puerta de embarque, dijo.

A principios de este mes, dos aviones regionales de Delta Air Lines colisionaron en la intersección de las calles de rodaje en el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York, hiriendo a un asistente de vuelo.

Colisiones en la pista como en este caso podrían aumentar las preocupaciones sobre la seguridad de la aviación a raíz de choques y cuasichoques recientes, incluido el incidente aéreo más mortal en Estados Unidos en décadas, cuando un helicóptero del Ejército colisionó con un avión que se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en enero.

