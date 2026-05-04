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Llamadas falsas provocan evacuaciones y cierres en varios zoológicos de Estados Unidos

Las autoridades alegan que se tratan de casos de “swatting”

4 de mayo de 2026 - 10:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El FBI considera que el swatting es un problema nacional en aumento. (Charlie Neibergall)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Llamadas falsas que incluían supuestas amenazas de bomba e incluso afirmaciones de tiradores activos han provocado evacuaciones y cierres en varios zoológicos de Estados Unidos en los últimos días, lo que alteró planes familiares y puso a prueba los recursos de seguridad pública en algunas ciudades.

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No se han encontrado explosivos ni peligros reales en la más reciente serie de incidentes que las autoridades describen como casos de “swatting”.

El FBI considera que el swatting es un problema nacional en aumento. Además de desviar recursos, este tipo de llamadas puede costar miles de dólares, poner en peligro a los equipos de emergencia y al público, y derivar en cargos federales.

En el caso más reciente, la policía registró el domingo el Zoológico de Akron, en el noreste de Ohio, después de que una amenaza llevara a evacuar a los visitantes. Las autoridades dieron el visto bueno, pero los administradores del zoológico optaron por cerrar el resto del día.

Apenas unas horas después, se vio a la policía apostada afuera del Cleveland Metroparks Zoo mientras los visitantes eran evacuados debido a una amenaza allí. Algunos visitantes manifestaron su enojo en las redes sociales.

El Columbus Zoo and Aquarium, en el centro de Ohio, fue evacuado el sábado. El director de la institución, Tom Schmid, declaró a la televisora WCMH que, debido a amenazas similares en otros zoológicos, los empleados realizaron un simulacro la semana pasada y un ejercicio el sábado por la mañana que ayudó a prepararlos para la evacuación.

“Esto es parte de la vida ahora en todo el país, en todo el mundo”, declaró Schmid al mencionar el aumento de este tipo de amenazas. “Y por eso tenemos que asegurarnos de estar vigilantes”.

También se han reportado amenazas a zoológicos en Kentucky, Tennessee, Florida y Arizona.

El año pasado, decenas de llamadas falsas a universidades en todo Estados Unidos provocaron cancelación de clases, confinamientos y, en algunos casos, obligaron a los estudiantes a esconderse debajo de escritorios, solo para descubrir después que habían sido víctimas de swatting.

La semana pasada, fiscales federales anunciaron cargos contra un menor tras una serie de llamadas de swatting dirigidas a universidades y otras instituciones en Pensilvania y otros lugares en agosto de 2025. Según los fiscales, el acusado se identificó como miembro del grupo de ciberdelincuentes “Purgatory”.

El FBI ha registrado miles de incidentes de swatting desde que creó una base de datos nacional en 2023. Entre los objetivos han estado escuelas, instituciones públicas y celebridades.

“El swatting a veces se lleva a cabo como un acto de venganza o una broma. Es un delito grave que tiene consecuencias potencialmente peligrosas”, indicó la agencia en un comunicado el domingo. “Personal de las fuerzas del orden ha resultado herido al responder a incidentes de swatting, y víctimas han sido atendidas por lesiones como ataques cardíacos como resultado de estos hechos”.

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