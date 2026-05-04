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Donald Trump sostiene que las negociaciones con Irán van “muy bien”

Después que aseguró que revisaría el plan de paz enviado por Teherán

4 de mayo de 2026 - 9:56 PM

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El mensaje se produce horas después de que Trump dijera que pronto revisaría el plan de paz de Irán, aunque sostuvo que era difícil imaginar “que sea aceptable”. (Matt Rourke)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que las negociaciones con Irán van “muy bien”, horas después de que asegurara que pronto revisaría el plan de paz enviado por Teherán.

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El mandatario definió así ante los medios el progreso de las conversaciones de paz, a su regreso a Washington D.C. tras pasar el fin de semana en Florida.

Trump no realizó más comentarios antes de subir al helicóptero que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca.

El mensaje se produce horas después de que Trump dijera que pronto revisaría el plan de paz de Irán, aunque sostuvo que era difícil imaginar “que sea aceptable”.

Teherán confirmó este domingo que recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial.

El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.El presidente y la primera dama Melania Trump participan en el "White House Easter Egg Roll" en el Jardín Sur.Trump advirtió el lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”, y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.
1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson

Irán y Estados Unidos mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones.

En paralelo a las negociaciones, Trump anunció hoy el ‘Proyecto Libertad’, un masivo operativo de más de cien aeronaves, buques y drones en el que participarán 15,000 militares, para liberar a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz por el bloqueo marítimo iraní.

La misión comenzará el lunes, adelantó el presidente en un mensaje en Truth Social, después de que “países de todo el mundo” solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos.

Según el presidente, muchos de esos países son “inocentes” y no guardan relación con el conflicto en Irán, por lo que Estados Unidos planea escoltarlos por el estrecho de Ormuz a modo de “gesto humanitario”, en el que también instó a participar a Irán.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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