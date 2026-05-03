Investigan incidente de avión que chocó contra un poste de luz en Nueva Jersey

Autoridades federales están investigando un incidente en el que un avión de pasajeros de la aerolínea United Airlines, que aterrizaba el domingo en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, impactara un poste de luz en la cercana autopista New Jersey Turnpike.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) informó que el incidente, que involucró el vuelo 169 de United Airlines, ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. (hora del Este) del domingo.

La FAA indicó que la aeronave Boeing 767 aterrizó de manera segura. Llegaba a Estados Unidos procedente de Venecia, Italia.

1 / 13 | FOTOS: Desolada la terminal de Spirit en el Aeropuerto LMM. La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante declaró el sábado 4 de mayo de 2026 que había cerrado. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 13 FOTOS: Desolada la terminal de Spirit en el Aeropuerto LMM La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante declaró el sábado 4 de mayo de 2026 que había cerrado. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Por su parte, la aerolínea señaló en un comunicado que el vuelo 169 de United “entró en contacto con un poste de luz” en su aproximación final a Newark.

“La aeronave aterrizó sin contratiempos, rodó hasta la puerta de embarque con normalidad y no hubo pasajeros ni tripulantes heridos”, agregó la compañía.

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United dijo que su equipo de mantenimiento evaluaba los daños en el avión y que la tripulación ha sido retirada del servicio mientras se lleva a cabo una investigación “rigurosa” de seguridad.

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