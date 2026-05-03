Gobierno de Jenniffer González no anticipa impacto directo al turismo local tras cierre de Spirit Airlines

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, minimizó este domingo el impacto del cierre inmediato de Spirit Airlines sobre el turismo local, y, al mismo tiempo, no pudo precisar la cantidad de despidos en la isla tras el cese de operaciones de la empresa, que, a nivel global, dejó a unos 17,000 trabajadores sin empleo.

Agregó que el impacto que ha tenido la salida de la aerolínea del mercado, hasta ahora, ha sido mitigado por JetBlue.

“Respecto al impacto turístico directo, nosotros consideramos que Jet Blue, por ahora, ha estado atendiendo eso. Tenemos otras aerolíneas que, sin duda alguna, habría que ver qué otra aerolínea, si alguna, va a interesar aumentar rutas o si llegaría alguna nueva”, señaló el portavoz de La Fortaleza, durante la conferencia de prensa dominical denominada “Asunto Semanal”.

1 / 13 | FOTOS: Desolada la terminal de Spirit en el Aeropuerto LMM. La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante declaró el sábado 4 de mayo de 2026 que había cerrado. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 13 FOTOS: Desolada la terminal de Spirit en el Aeropuerto LMM La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante declaró el sábado 4 de mayo de 2026 que había cerrado. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

La aerolínea de bajo costo anunció el sábado su cese de operaciones definitivo tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno federal para un rescate financiero de $500 millones, poniendo fin a una trayectoria de 34 años en el mercado.

PUBLICIDAD

“Sobre el efecto que tuvo (el cierre) sobre los empleos, yo creo que es un poco prematuro llegar a esa información porque sucedió ayer (sábado) en la madrugada, y la prioridad era primero atender y asegurar que todo el mundo se montara y poder mitigar el efecto negativo que tuvo esta bancarrota”, expuso, por su parte, el director de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón Díaz.

En concreto, la aerolínea contaba con una participación de mercado de entre 5% y 6% en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Carolina, según Aerostar Airport Holdings. La empresa tenía programado, entre mayo y septiembre, unos siete a ocho vuelos diarios.

Spirit, que inició operaciones en la isla en noviembre de 2001, volaba a nueve destinos desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín: Atlanta (ATL), Baltimore (BWI), Dallas (DFW), Newark (EWR), Fort Lauderdale (FLL), Orlando (MCO), Miami (MIA), Chicago (ORD) y Filadelfia (PHL).

1 / 13 | FOTOS: Desolada la terminal de Spirit en el Aeropuerto LMM. La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante declaró el sábado 4 de mayo de 2026 que había cerrado. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 13 FOTOS: Desolada la terminal de Spirit en el Aeropuerto LMM La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante declaró el sábado 4 de mayo de 2026 que había cerrado. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Los nueve destinos, según Aerostar, también son operados por otras aerolíneas.

“La compañía Jet Blue... aumentó unas rutas parecidas a las que tenía la aerolínea Spirit, ajustaron sus precios y están en comunicación”, precisó Peña Payano.

Impacto directo

Negrón Díaz sostuvo, en tanto, que el regreso de JetBlue al Aeropuerto Internacional Mercedita, en Ponce, según anunciado por la Compañía de Turismo el sábado, ayudará a mitigar la merma de asientos que provoca la salida de Spirit Airlines.

La nueva ruta hacia Fort Lauderdale, en Florida, está programada para comenzar el 9 de julio, restableciendo una conexión clave para la región sur. “Algo positivo de lo negativo fue que se añadió esta ruta”, señaló Negrón Díaz, al agregar que “se perfila que la ruta va a ser permanente”.

PUBLICIDAD

Esta ruta permanecía descubierta, desde 2023, cuando Spirit Airlines anunció que dejaba de operar en los aeropuertos Mercedita, en Ponce, y Rafael Hernández, en Aguadilla, por un “recall” (retiro) de los motores Pratt & Whitney que limitó la disponibilidad de aviones.

Asimismo, se espera que, desde julio, la ruta de JetBlue entre Fort Lauderdale (FLL) y Aguadilla (BQN) experimente un incremento, junto con la nueva ruta entre Fort Lauderdale y Ponce (PSE), informó la directora ejecutiva de Turismo, Willianette Robles Cancel, quien agregó que, a partir de noviembre, se sumará una ruta entre Baltimore (BWI) y San Juan (SJU).

En diciembre pasado, se anunciaron cinco nuevas rutas desde Norfolk y Richmond (Virginia), Filadelfia, Jacksonville (Florida) y Boston (Massachusetts), que comenzaron operaciones en marzo.

Expertos abordados por El Nuevo Día han coincidido en que la salida de Spirit no tendrá un impacto significativo en la disponibilidad de asientos, pero han advertido sobre un posible alza en los precios, particularmente en rutas clave como Fort Lauderdale y Orlando.