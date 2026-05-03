Causa para arresto contra padrastro tras presunta mordida a un bebé en Guayama
La Policía indicó que el joven adulto también enfrenta cargos por violencia de género
3 de mayo de 2026 - 3:07 PM
3 de mayo de 2026 - 3:07 PM
El Tribunal de Guayama encontró causa para el arresto de un joven adulto por presunto maltrato de un infante y violencia de género.
En un comunicado de prensa, la Policía informó que la Fiscalía de Guayama imputó a Alex J. Correa Pineda, de 21 años, con un cargo de maltrato de un menor, dos por maltrato y otro por amenaza bajo la Ley 54 para la “Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.
Según publicó la Uniformada, las denuncias se relacionan con hechos que habrían ocurrido el pasado 1 de mayo.
Agregó que los cargos alegan que “el imputado, padrastro de un menor de cuatro meses” presuntamente “lo mordió en el antebrazo, causándole un hematoma”.
Mientras, la madre del infante “indicó haber sido víctima de violencia de género en ocasiones anteriores”.
El caso fue consultado con el fiscal Bethzylee Correa, quien orientó radicar por los cargos mencionados.
La prueba fue presentada ante la jueza Mariely Paradizo, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $80,000. Al no prestarla, fue ingresado a la cárcel hasta la vista preliminar.
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