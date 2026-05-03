En condición crítica un adolescente tras ser impactado por una piedra en la cabeza en Naguabo

Un adolescente se encuentra en condición “crítica” tras ser impactado hoy por una piedra en la cabeza en Naguabo, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el caso fue reportado a eso de las 12:35 p.m. de este domingo, en el área del malecón.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el menor de 15 años se encontraba en el área del estacionamiento de una pescadería cuando “resultó gravemente herido tras ser impactado en la cabeza por un proyectil (piedra) expulsado por un tractor. El incidente ocurrió mientras se realizaban labores de ornato en el lugar”.

El menor fue transportado en un vehículo privado al CDT Naguabo Medical Mall, “donde fue atendido por el médico de turno, quien lo refirió a un hospital del área metropolitana en condición crítica”.