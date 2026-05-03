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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición crítica un adolescente tras ser impactado por una piedra en la cabeza en Naguabo

El menor estaba en el estacionamiento de una pescadería cuando ocurrieron los hechos

3 de mayo de 2026 - 2:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El niño fue recogido por personal de la compañía Aeromed en el parque de pelota de esa comunidad quienes lo transportaron en una ambulancia aérea directamente al Centro Médico de Río Piedras debido al golpe severo que sufrió en la cabeza. (Archivo)
Personal de la Oficina de Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas coordinaba su traslado en ambulancia aérea para recibir atención especializada.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un adolescente se encuentra en condición “crítica” tras ser impactado hoy por una piedra en la cabeza en Naguabo, informó la Policía.

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De acuerdo con la información preliminar, el caso fue reportado a eso de las 12:35 p.m. de este domingo, en el área del malecón.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el menor de 15 años se encontraba en el área del estacionamiento de una pescadería cuando “resultó gravemente herido tras ser impactado en la cabeza por un proyectil (piedra) expulsado por un tractor. El incidente ocurrió mientras se realizaban labores de ornato en el lugar”.

El menor fue transportado en un vehículo privado al CDT Naguabo Medical Mall, “donde fue atendido por el médico de turno, quien lo refirió a un hospital del área metropolitana en condición crítica”.

Personal de la Oficina de Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas se encontraba en el lugar coordinando su traslado en ambulancia aérea para recibir atención especializada.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsNaguabo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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