Trump asegura que EE.UU. escoltará barcos atrapados en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzará el lunes un esfuerzo para “guiar” a los barcos varados en el estrecho de Ormuz controlado por Irán, dijo el presidente Donald Trump, ofreciendo pocos detalles sobre una amplia operación para ayudar a cientos de embarcaciones y a unos 20,000 marineros.

Trump dijo en una publicación en redes sociales el domingo que países “neutrales e inocentes” se han visto afectados por la guerra con Irán, y “hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de forma segura fuera de estas vías restringidas, para que puedan continuar libremente con sus actividades”.

El “Proyecto Libertad” comenzaría el lunes por la mañana en Oriente Medio, dijo Trump, añadiendo que sus representantes están manteniendo conversaciones con Irán que podrían conducir a algo “muy positivo para todos”.

El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán, impuesto después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero, ha sacudido los mercados globales.

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Barcos y marineros, muchos en petroleros, buques de gas y cargueros, han quedado atrapados en el Golfo Pérsico desde que comenzó la guerra. Miembros de las tripulaciones han contado a The Associated Press que han visto drones y misiles interceptados explotar sobre el agua, y que se están quedando sin agua potable, alimentos y otros suministros.

Muchos marineros provienen de India y de otros países del sur y sudeste asiático.

“Son víctimas de las circunstancias”, escribió Trump, y describió el esfuerzo como un gesto humanitario “en nombre de Estados Unidos, de los países de Oriente Medio pero, en particular, del país de Irán”. Sin embargo, lanzó una advertencia: “Si, de alguna manera, este proceso humanitario es interferido, esa interferencia, lamentablemente, tendrá que ser tratada con firmeza”.

La declaración de Trump fue rápidamente compartida por algunos medios iraníes, que describieron su anuncio como una “afirmación”.

Trump habló horas después de que Irán dijera que estaba revisando la respuesta de Estados Unidos a su última propuesta para poner fin a la guerra y dejó claro que estas no son negociaciones nucleares. El frágil alto el fuego de tres semanas parece mantenerse.

Un buque de carga es atacado cerca del estrecho

Más temprano el domingo, un buque de carga cerca del estrecho de Ormuz informó que fue atacado por múltiples embarcaciones pequeñas, según el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido. Fue el más reciente de al menos dos docenas de ataques en el estrecho y sus alrededores desde el inicio de la guerra con Irán.

Toda la tripulación del buque de carga no identificado que navegaba hacia el norte estaba a salvo tras el ataque frente a Sirik, Irán, al este del estrecho, según el monitor británico. Funcionarios iraníes han afirmado que controlan el estrecho y que los barcos no afiliados a Estados Unidos o Israel pueden pasar si pagan un peaje, lo que desafía la libertad de navegación garantizada por el derecho internacional.

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Irán negó el ataque, informaron los medios semioficiales Fars y Tabnak, y dijo que un barco que pasaba fue detenido para revisar documentos como parte de labores de monitoreo.

El monitor indicó que fue el primer ataque reportado en la zona desde el 22 de abril. Teherán ha cerrado efectivamente el estrecho al atacar y amenazar barcos, y el nivel de amenaza en la zona sigue siendo crítico.

Las lanchas patrulleras iraníes, algunas impulsadas solo por motores fuera de borda dobles, son pequeñas, ágiles y difíciles de detectar. El mes pasado, Trump ordenó al ejército estadounidense “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones iraníes que coloquen minas en el estrecho.

El monitor militar británico también dijo el domingo que recibió informes de que barcos cerca de Ras al-Khaimah, el emirato más septentrional de los Emiratos Árabes Unidos y cercano al estrecho, han recibido advertencias por radio para moverse de sus fondeaderos. No estaba claro quién envió los mensajes.

Irán revisa la respuesta de EE. UU. a su última propuesta

Teherán está revisando la respuesta de Estados Unidos a su última propuesta para poner fin a la guerra, informó la agencia judicial iraní Mizan citando al portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei.

Pero “en esta etapa, no tenemos negociaciones nucleares”, dijo Baghaei. El programa nuclear de Irán y el uranio enriquecido han sido durante mucho tiempo el tema central de las tensiones con Estados Unidos, pero Teherán prefiere abordarlo más adelante.

La propuesta iraní busca resolver otros asuntos en un plazo de 30 días y pretende poner fin a la guerra en lugar de extender el alto el fuego, según medios vinculados al Estado iraní.

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Trump dijo el sábado que estaba revisando la propuesta, pero expresó dudas de que conduzca a un acuerdo.

La propuesta iraní de 14 puntos exige que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, ponga fin al bloqueo naval de sus puertos, retire sus fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim.

El primer ministro, el ministro de Exteriores y el jefe del ejército de Pakistán continúan alentando a Estados Unidos e Irán a dialogar directamente, según dos funcionarios paquistaníes que hablaron bajo condición de anonimato.

Irán se mantiene firme sobre el estrecho de Ormuz

Trump ha propuesto un plan para reabrir el estrecho de Ormuz, en la entrada del Golfo Pérsico, por donde suele pasar alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, junto con fertilizantes muy necesarios para agricultores de todo el mundo.

Teherán “no retrocederá en nuestra posición sobre el estrecho de Ormuz, y no volverá a las condiciones previas a la guerra”, dijo el vicepresidente del parlamento iraní, Ali Nikzad.

Estados Unidos ha advertido a las compañías navieras que podrían enfrentar sanciones si pagan a Irán de cualquier forma, incluidos activos digitales, para transitar el estrecho de manera segura.

Mientras tanto, el bloqueo naval estadounidense desde el 13 de abril está privando a Teherán de ingresos petroleros que necesita para sostener su debilitada economía. El Comando Central de Estados Unidos dijo el domingo que 49 barcos comerciales han recibido la orden de dar media vuelta.