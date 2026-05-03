Gobierno duplicará para verano el número de oficiales que integran la Policía Portuaria

El Gobierno proyecta duplicar, antes del próximo verano, la cifra de efectivos de la Policía Portuaria, un cuerpo de seguridad especializado que asumirá la vigilancia de las instalaciones bajo la Autoridad de los Puertos, según informó este domingo su director, Norberto Negrón.

El grupo, graduado esta semana, cuenta con ocho efectivos que estarán destacados en el área de Isla Grande, donde ubica la sede de la agencia, y en los aeropuertos Rafael Hernández, en Aguadilla, y en La Mercedita, en Ponce.

“Esto es un cuerpo policiaco que permite arrestar, multar y confiscar. Se nos permite que nuestros muelles y aeropuertos estén seguros. El 90% de la carga entra por ese muelle, allí en San Juan, y si nosotros no tenemos la seguridad apropiada, nos ponemos en riesgo”, subrayó Negrón.

“Ocho suena poquito, pero, como mencioné, ya abrimos convocatoria para ocho adicionales y tenemos sobre 90 solicitudes. O sea, que el interés está ahí...y antes de verano vamos a tener ocho agentes adicionales”, subrayó.

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La iniciativa responde a la Ley 172 de 2024 que formaliza la creación del cuerpo de seguridad y los faculta a velar por la seguridad de las instalaciones portuarias del Gobierno a través de la expedición de multas, la radicación de denuncias, inspección y registro de personas, así como evitar la entrada ilegal de armas y realizar patrullaje preventivo, según dispuesto en el mencionado estatuto.

“Estamos teniendo un problema de flujo de tránsito allí. Los furgones y los camioneros se estacionan en la avenida y, con este nuevo cuerpo policiaco, me permite a mi multar y poder aumentar la seguridad y mejorar el flujo de tráfico en esas facilidades”, dijo en referencia al área de Isla Grande.

El titular de Puertos explicó que la convocatoria de reclutamiento cerró. Aunque durante la conferencia de prensa, Negrón aseguró que el presupuesto para el próximo año fiscal incluirá los fondos necesarios para las próximas contrataciones, al momento de esta publicación no se informó a cuánto ascendía dicha partida.

La inversión de la primera academia ascendió a $69,154 e incluyó la adquisición de equipo especializado como chalecos de protección, uniformes, batones y de los dispositivos de control electrónico (DCE) o “taser”. La partida para la subvención de los salarios sería adicional.

“Las futuras contrataciones van a salir también de la Autoridad. Esto es totalmente pago con fondos propios”, apuntó.

Los agentes graduados que integran esta primera clase son José A. Nieves Saldaña, Jaime Alemán Díaz, Edgar G. Alejandro Merced, Edelmiro Jiménez Cuevas, Jorge Rodríguez Marcano, Sandro Irizarry Irizarry, Alex Bonefont Santana y David Rivera Cartagena.

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“Estos ocho agentes marcan el inicio de una nueva etapa en la seguridad portuaria de Puerto Rico. Su preparación y compromiso serán fundamentales para salvaguardar nuestras instalaciones y responder de manera efectiva a cualquier eventualidad”, añadió Negrón.

Buscarán alternativas

Tras el veto de la gobernadora Jenniffer González al Proyecto del Senado 678, que facultaba al secretario de Seguridad Pública a crear el andamiaje necesario para honrar un alza salarial a los bomberos, el secretario de Asuntos Públicos, Jean peña Payano, aseguró que continuarán analizando alternativas viables.

“Es una buena iniciativa. Sin embargo, en el propio veto la gobernadora hace unas recomendaciones para que se pueda atemperar el proyecto de ley. Pero, nuevamente, radican y presentan medidas legislativas que no tienen identificadas las partidas presupuestarias”, dijo Peña Payano.

Según el ejecutivo, la medida no especificaba de qué partida se financiaría su implementación, por lo que dependería de recursos aún no identificados. Esto, a su vez, podría afectar las negociaciones del presupuesto para el año fiscal 2026-2027, que se lleva a cabo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).