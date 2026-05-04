Hospitalizan a Rudy Giuliani en condición crítica, dice su portavoz

Rudolph Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, se encuentra en estado crítico pero estable en un hospital, según informó el domingo su portavoz.

El portavoz Ted Goodman no reveló qué motivó el ingreso del hombre de 81 años en el hospital ni cuánto tiempo lleva allí.

“El alcalde Giuliani es un luchador que ha afrontado todos los retos de su vida con una fuerza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fuerza en estos momentos”, afirmó Goodman en un comunicado publicado en las redes sociales. Dijo que Giuliani “sigue en estado crítico pero estable”.

Giuliani presentó su programa en línea, “America’s Mayor Live”, el viernes por la noche desde Palm Beach, Florida.

Al comenzar el programa, tosió y su voz sonaba más ronca de lo habitual. Comentó: “Mi voz no está del todo bien, así que no podré hablar tan alto como suelo hacerlo, pero me acercaré más al micrófono”.

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Giuliani se ganó el apodo de “America’s Mayor” (el alcalde de Estados Unidos) por ayudar a unir a la nación tras los atentados del 11 de septiembre. En los últimos años se convirtió en una figura controvertida tras ejercer como asesor y abogado personal del presidente Donald Trump. Trump indultó a Giuliani después de que este se enfrentara a cargos penales por sus esfuerzos para intentar anular las elecciones de 2020.

“Nuestro fabuloso Rudy Giuliani, un auténtico guerrero y, con diferencia, el mejor alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York, ha sido hospitalizado y se encuentra en estado crítico”, escribió Trump el domingo en su red social. “¡Qué tragedia que los lunáticos de la izquierda radical, todos los demócratas, lo trataran tan mal, y él tenía razón en todo! Hicieron trampa en las elecciones, inventaron cientos de historias, hicieron todo lo posible por destruir nuestra nación y ahora, miren a Rudy. ¡Qué triste!“.

Giuliani fue elegido alcalde de Nueva York en 1993 tras haber sido uno de los fiscales más destacados del país, enfrentándose a mafiosos y a operadores bursátiles corruptos de Wall Street.

Giuliani se presentó como candidato al Senado de los Estados Unidos en 2000, pero abandonó la carrera contra Hillary Clinton tras ser diagnosticado con cáncer de próstata.