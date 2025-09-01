Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
1 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump dice que otorgará a Rudy Giuliani la Medalla Presidencial de la Libertad

El presidente catalogó al exfuncionario como “el mejor alcalde de Nueva York”

1 de septiembre de 2025 - 5:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Medalla de la Libertad, establecida en 1963, se otorga a personas que han hecho contribuciones especialmente meritorias a la seguridad o los intereses nacionales de Estados Unidos, la paz mundial o los esfuerzos públicos culturales u otros significativos. (Ted Shaffrey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump anunció el lunes que otorgará al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de la nación, dos días después de que su aliado político sufriera graves heridas en un accidente automovilístico.

RELACIONADAS

El galardón premiaría a un hombre que alguna vez fue elogiado por liderar Nueva York después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y luego sancionado por los tribunales e inhabilitado por amplificar afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020. Giuliani también fue acusado penalmente en dos estados; él ha negado haber actuado mal.

Trump en un comunicado en las redes sociales llamó a Giuliani el “mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadounidense igualmente grande”.

El presidente Joe Biden entregó 19 Medalla Presidenciales de la Libertad a varias figuras de la política, los deportes y el entretenimiento en Estados Unidos. Entre las galardonadas se encontraba Hillary Clinton.La Medalla Presidencial es el mayor honor que puede recibir un civil en los Estados Unidos. En esta foto se le entrega al exbaloncelista Earvin "Magic" Johnson.La sobrina de Fannie Lou Hamer, Doris Hamer Richardson, recibió el honor en honor a su tía, una reconocida activista estadounidense que murió en 1977.
1 / 16 | Joe Biden otorga la Medalla Presidencial de la Libertad a reconocidas figuras. El presidente Joe Biden entregó 19 Medalla Presidenciales de la Libertad a varias figuras de la política, los deportes y el entretenimiento en Estados Unidos. Entre las galardonadas se encontraba Hillary Clinton. - Manuel Balce Ceneta

Durante gran parte de las últimas dos décadas, la vida pública de Giuliani se ha definido por un sorprendente ascenso y caída. Después de liderar Nueva York tras las secuelas del 11 de septiembre, montó una breve campaña por la nominación presidencial republicana y se convirtió en una de las figuras políticas más reconocibles del país. Pero como abogado personal de Trump, se convirtió en una figura central en los esfuerzos por anular las elecciones de 2020. Los tribunales rechazaron repetidamente las afirmaciones de fraude que él presentó, y dos exempleados electorales de Georgia ganaron un juicio por difamación de $148 millones contra él.

Los trabajadores electorales, Ruby Freeman y Wandrea “Shaye” Moss, dijeron que los esfuerzos de Giuliani para promover las mentiras de Trump sobre el robo de las elecciones llevaron a amenazas de muerte que les hicieron temer por sus vidas.

Giuliani fue inhabilitado en Nueva York y Washington por hacer repetidas declaraciones falsas sobre las elecciones, y fue acusado penalmente en Georgia y Arizona en relación con los esfuerzos por deshacer la derrota de Trump ante el demócrata Joe Biden.

Giuliani, de 81 años, fue hospitalizado después de la colisión del sábado por la noche en New Hampshire. La policía estatal dijo que era pasajero en un Ford Bronco alquilado conducido por su portavoz, Ted Goodman, cuando el vehículo fue golpeado por detrás por un Honda HR-V. Giuliani sufrió una fractura de vértebra torácica junto con múltiples laceraciones, contusiones y lesiones en el brazo y la pierna izquierdos, según su jefe de seguridad, Michael Ragusa. El lunes, Ragusa dijo que Giuliani permanecía en el hospital pero se esperaba que fuera dado de alta “pronto”.

La Medalla de la Libertad, establecida en 1963, se otorga a personas que han hecho contribuciones especialmente meritorias a la seguridad o los intereses nacionales de Estados Unidos, la paz mundial o los esfuerzos públicos culturales u otros significativos.

Este año, legisladores republicanos han patrocinado una serie de proyectos de ley que buscan honrar a Donald Trump.A poco más de seis meses en su segundo mandato, los republicanos continúan proponiendo una lista cada vez mayor de proyectos que le rinden homenaje.La idea más audaz proviene de la representante Anna Paulina Luna de Florida, quien quiere que el secretario del Interior haga arreglos para que la imagen de Trump sea tallada en el Monte Rushmore junto a George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt.
1 / 9 | Desde el billete de $100 hasta el monte Rushmore: así republicanos buscan honrar a Donald Trump. Este año, legisladores republicanos han patrocinado una serie de proyectos de ley que buscan honrar a Donald Trump. - Mark Schiefelbein

Tags
Breaking NewsDonald TrumpNueva York
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: