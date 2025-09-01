Donald Trump dice que otorgará a Rudy Giuliani la Medalla Presidencial de la Libertad

El presidente Donald Trump anunció el lunes que otorgará al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de la nación, dos días después de que su aliado político sufriera graves heridas en un accidente automovilístico.

El galardón premiaría a un hombre que alguna vez fue elogiado por liderar Nueva York después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y luego sancionado por los tribunales e inhabilitado por amplificar afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020. Giuliani también fue acusado penalmente en dos estados; él ha negado haber actuado mal.

Trump en un comunicado en las redes sociales llamó a Giuliani el “mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadounidense igualmente grande”.

Durante gran parte de las últimas dos décadas, la vida pública de Giuliani se ha definido por un sorprendente ascenso y caída. Después de liderar Nueva York tras las secuelas del 11 de septiembre, montó una breve campaña por la nominación presidencial republicana y se convirtió en una de las figuras políticas más reconocibles del país. Pero como abogado personal de Trump, se convirtió en una figura central en los esfuerzos por anular las elecciones de 2020. Los tribunales rechazaron repetidamente las afirmaciones de fraude que él presentó, y dos exempleados electorales de Georgia ganaron un juicio por difamación de $148 millones contra él.

Los trabajadores electorales, Ruby Freeman y Wandrea “Shaye” Moss, dijeron que los esfuerzos de Giuliani para promover las mentiras de Trump sobre el robo de las elecciones llevaron a amenazas de muerte que les hicieron temer por sus vidas.

Giuliani fue inhabilitado en Nueva York y Washington por hacer repetidas declaraciones falsas sobre las elecciones, y fue acusado penalmente en Georgia y Arizona en relación con los esfuerzos por deshacer la derrota de Trump ante el demócrata Joe Biden.

Giuliani, de 81 años, fue hospitalizado después de la colisión del sábado por la noche en New Hampshire. La policía estatal dijo que era pasajero en un Ford Bronco alquilado conducido por su portavoz, Ted Goodman, cuando el vehículo fue golpeado por detrás por un Honda HR-V. Giuliani sufrió una fractura de vértebra torácica junto con múltiples laceraciones, contusiones y lesiones en el brazo y la pierna izquierdos, según su jefe de seguridad, Michael Ragusa. El lunes, Ragusa dijo que Giuliani permanecía en el hospital pero se esperaba que fuera dado de alta “pronto”.

La Medalla de la Libertad, establecida en 1963, se otorga a personas que han hecho contribuciones especialmente meritorias a la seguridad o los intereses nacionales de Estados Unidos, la paz mundial o los esfuerzos públicos culturales u otros significativos.