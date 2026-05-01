Donald Trump “no está satisfecho” con propuesta de Irán para acabar con la guerra

Islamabad- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra entre los países, diciendo el viernes que todavía no estaba satisfecho mientras culpaba al liderazgo “fracturado” de Irán.

Trump rechazó la última propuesta casi tan pronto como le fue entregada. La agencia de noticias estatal iraní IRNA informó de que Irán entregó su plan a los mediadores en Pakistán el jueves por la noche.

“Quieren llegar a un acuerdo, no estoy satisfecho con él, así que veremos qué pasa”, dijo Trump a los periodistas el viernes en la Casa Blanca, sin dar más detalles sobre lo que consideraba sus carencias.

El inestable alto el fuego de tres semanas entre Estados Unidos e Irán parece mantenerse, aunque ambos países han intercambiado acusaciones de violaciones.

Aunque el alto el fuego ha detenido en gran medida los combates en Irán, Estados Unidos e Irán están enfrentados por el estrecho de Ormuz, por el que pasa una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo en tiempos de paz. El bloqueo de la marina estadounidense, que impide a los petroleros iraníes salir al mar, ha tambaleado la economía iraní. La economía mundial también está bajo presión mientras Irán mantiene su asfixia en el estrecho.

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Las negociaciones han continuado por teléfono después de que Trump suspendiera el viaje de sus enviados a Pakistán la semana pasada, dijo el presidente. Trump propuso esta semana un nuevo plan para reabrir el paso crítico utilizado por los aliados estadounidenses del Golfo para exportar su petróleo y gas.

El viernes, Trump expresó su frustración con los dirigentes iraníes, calificándolos de fracturados.

Una patrullera emiratí, a la izquierda, se encuentra cerca de un buque cisterna anclado en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz, vista desde una carretera costera cerca de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 1 de mayo de 2026. (Foto AP/Fatima Shbair) (Fatima Shbair)

“Es un liderazgo muy desarticulado”, dijo Trump. “Todos quieren llegar a un acuerdo, pero están desunidos”.

En una reunión informativa que mantuvo el jueves con el almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central estadounidense, el presidente dijo que Estados Unidos sólo tiene dos opciones en Irán.

“Quiero decir, ¿queremos ir y machacarles y acabar con ellos para siempre? ¿O queremos intentar llegar a un acuerdo? Esas son las opciones”, dijo Trump.

Trump dijo que cree que los dirigentes iraníes han hecho algunos progresos hacia la unificación en torno a una resolución.

“Han hecho progresos, pero no estoy seguro de que lleguen a conseguirlos”, afirmó. “Hay una discordia tremenda, tienen un problema tremendo para llevarse bien en Irán”.

Buscó apoyo para el plan

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantuvo el viernes una serie de llamadas con muchos de sus homólogos regionales, entre ellos de Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Irak y Azerbaiyán, para informarles de las últimas iniciativas de su país para poner fin a la guerra, según informó en sus redes sociales.

1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura 1 / 20 Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) Captura Compartir

El jefe de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, también habló por teléfono el viernes con Araghchi. Hablaron de los esfuerzos diplomáticos en curso para reabrir el estrecho de Ormuz y de los acuerdos de seguridad a largo plazo, según informó la oficina de Kallas en un comunicado. Kallas también ha estado en contacto con los socios de la UE en el Golfo.

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Funcionarios paquistaníes han declarado que prosiguen los esfuerzos para aliviar las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

El exembajador de Pakistán en Washington, Masood Khan, afirmó que el continuo intercambio de propuestas indica que Estados Unidos e Irán siguen comprometidos en la búsqueda de un punto medio diplomático.

Las propuestas también llegan después de que los líderes de ambos países intercambien algunas de sus amenazas más duras, según Khan, lo que alimenta el temor a que las hostilidades militares se reanuden en cualquier momento.

Nobel iraní encarcelado

La Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, encarcelada en Irán, fue trasladada de urgencia de la prisión a un hospital del noroeste del país tras un “deterioro catastrófico” de su salud, informó el viernes su fundación.

La Fundación Narges Mohammadi declaró que había sufrido dos episodios de pérdida total de conciencia y una grave crisis cardiaca. Se cree que sufrió un infarto a finales de marzo, según sus abogados, que la visitaron pocos días después del incidente.

El traslado al hospital se produce “tras 140 días de negligencia médica sistemática” desde su detención, según la fundación.

Mohammadi, de 53 años, abogado defensor de los derechos humanos que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023 mientras estaba en prisión, fue detenido en diciembre y condenado a siete años más de cárcel.

Buques de carga se observan en alta mar cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde una costa rocosa cerca de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 1 de mayo de 2026. (Foto AP/Fatima Shbair) (Fatima Shbair)

Explosión mata a 14 en Irán

Una explosión de restos de bombas de ataques durante la guerra contra Irán mató a 14 miembros de la Guardia Revolucionaria, informaron el viernes la agencia IRNA y otros medios iraníes.

Un informe del sitio web Nournews, considerado cercano a la seguridad iraní, afirma que la explosión se produjo cerca de la ciudad septentrional de Zanjan, al noroeste de Teherán.

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Se trata del mayor número de miembros de la Guardia Revolucionaria muertos desde que comenzó el alto el fuego el 7 de abril. Según el informe, la munición incluía bombas de racimo y minas aéreas lanzadas durante los combates.

Desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, al menos 3,375 personas han muerto en Irán, y más de 2,600 en Líbano, donde estallaron nuevos combates entre Israel y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, dos días después del inicio de la guerra, según las autoridades.