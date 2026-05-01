Ucrania asegura que uno de sus ataques logró alcanzar la terminal petrolera rusa del Mar Negro en Tuapse

Kiev, Ucrania- Las fuerzas ucranianas atacaron una terminal petrolera en la ciudad rusa de Tuapse, en el Mar Negro, dijo el Estado Mayor de Ucrania el viernes, marcando el cuarto ataque contra la infraestructura petrolera de la región en poco más de dos semanas.

Se registraron explosiones y un incendio en la terminal, según el comunicado del Estado Mayor. Funcionarios locales en Rusia dijeron que un ataque de un avión no tripulado ucraniano provocó el incendio y que no se registraron víctimas.

Las instalaciones ya habían sido atacadas los días 16, 20 y 28 de abril. El gobernador regional, Veniamin Kondratyev, declaró que también se había extinguido un incendio en la refinería de petróleo de la ciudad el jueves, menos de 24 horas antes del último ataque.

En esta fotografía facilitada por el Servicio de Emergencias de Ucrania, los bomberos extinguen un incendio en un edificio residencial tras un ataque con drones rusos en Mykolayiv, Ucrania, el viernes 1 de mayo de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP) (The Associated Press)

Mientras tanto, los ataques rusos seguían golpeando Ucrania.

Rusia atacó el viernes la ciudad de Ternopil, en el oeste de Ucrania, con más de 50 drones, según declaró el alcalde Serhii Nadal.

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Se registraron impactos en instalaciones industriales e infraestructuras, dijo. Al menos 10 personas resultaron heridas, añadió, mientras que algunos barrios siguen sin electricidad como consecuencia del ataque masivo.

Dos edificios residenciales de varios pisos e infraestructuras portuarias de Odesa resultaron dañados después de que las fuerzas rusas lanzaran otro ataque nocturno con drones contra la región meridional, según informaron las autoridades locales.

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Como consecuencia de los ataques, un apartamento de un edificio de 16 plantas quedó destruido y el tejado se incendió. En otro edificio residencial de gran altura, un incendio arrasó la planta 12, según el Servicio de Emergencias de Ucrania.