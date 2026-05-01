Ucrania asegura que uno de sus ataques logró alcanzar la terminal petrolera rusa del Mar Negro en Tuapse
Se registraron explosiones y un incendio en la terminal, según el comunicado del Estado Mayor
1 de mayo de 2026 - 5:11 PM
1 de mayo de 2026 - 5:11 PM
Kiev, Ucrania- Las fuerzas ucranianas atacaron una terminal petrolera en la ciudad rusa de Tuapse, en el Mar Negro, dijo el Estado Mayor de Ucrania el viernes, marcando el cuarto ataque contra la infraestructura petrolera de la región en poco más de dos semanas.
Se registraron explosiones y un incendio en la terminal, según el comunicado del Estado Mayor. Funcionarios locales en Rusia dijeron que un ataque de un avión no tripulado ucraniano provocó el incendio y que no se registraron víctimas.
Las instalaciones ya habían sido atacadas los días 16, 20 y 28 de abril. El gobernador regional, Veniamin Kondratyev, declaró que también se había extinguido un incendio en la refinería de petróleo de la ciudad el jueves, menos de 24 horas antes del último ataque.
Mientras tanto, los ataques rusos seguían golpeando Ucrania.
Rusia atacó el viernes la ciudad de Ternopil, en el oeste de Ucrania, con más de 50 drones, según declaró el alcalde Serhii Nadal.
Se registraron impactos en instalaciones industriales e infraestructuras, dijo. Al menos 10 personas resultaron heridas, añadió, mientras que algunos barrios siguen sin electricidad como consecuencia del ataque masivo.
Dos edificios residenciales de varios pisos e infraestructuras portuarias de Odesa resultaron dañados después de que las fuerzas rusas lanzaran otro ataque nocturno con drones contra la región meridional, según informaron las autoridades locales.
Como consecuencia de los ataques, un apartamento de un edificio de 16 plantas quedó destruido y el tejado se incendió. En otro edificio residencial de gran altura, un incendio arrasó la planta 12, según el Servicio de Emergencias de Ucrania.
En un mensaje en Telegram, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que al menos cinco personas habían resultado heridas en la región. Dijo que también se registraron daños por ataques nocturnos en la ciudad central de Kryvyi Rih y en la región nororiental de Kharkiv, donde se vieron afectadas infraestructuras ferroviarias.
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