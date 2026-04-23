Volodymyr Zelensky afirma que Estados Unidos aún envía armas a Ucrania

Kiev, Ucrania- Las entregas de armas de Estados Unidos a Ucrania no han cesado a pesar de la guerra de Irán, y los ataques de largo alcance ucranianos continúan golpeando la producción de petróleo ruso y las plantas de fabricación, dijo el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“Por supuesto, estamos golpeando lo que es doloroso para Rusia, y es muy doloroso”, dijo Zelensky en mensajes de voz a los periodistas. Dijo que las pérdidas rusas en los ataques han alcanzado decenas de miles de millones de dólares.

No fue posible verificar de forma independiente los comentarios de Zelensky, pero las autoridades rusas han informado de que los ataques han alcanzado infraestructuras en regiones situadas a más de 600 millas dentro de Rusia.

Mientras Rusia presiona con su invasión total, que comenzó el 24 de febrero de 2022, Ucrania utiliza su tecnología de misiles y drones de desarrollo nacional para atacar territorio ruso. El ejército ucraniano también utiliza sistemas de defensa antiaérea Patriot, de fabricación estadounidense, para detener los ataques con misiles rusos en territorio ucraniano.

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“Vemos que los rusos no quieren parar: están golpeando nuestro sector energético y a nuestra gente. Responderemos”, afirmó Zelensky.

1 / 16 | De la independencia a la invasión: Ucrania celebra 34 años como país autónomo. En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa. - Efrem Lukatsky 1 / 16 De la independencia a la invasión: Ucrania celebra 34 años como país autónomo En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa. Efrem Lukatsky Compartir

Príncipe Harry elogia resistencia ucraniana

La lucha de Ucrania contra el ejército ruso, cada vez más numerosa, suscitó nuevos elogios del Príncipe Harry, que llegó a Kiev el jueves para su tercera visita en un año.

Los ucranianos han demostrado “fuerza no sólo en valentía y capacidad, sino en unidad, en confianza”, dijo en un discurso pronunciado en una conferencia sobre seguridad celebrada en Kiev.

Ucrania “sigue manteniéndose unida, y debe mantenerse unida”, afirmó.

El Duque de Sussex bajó de un tren en la estación principal de Kiev tras un viaje nocturno desde Polonia, que es la única forma de viajar a la capital ucraniana.

No estaba claro si Harry se reuniría con Zelensky, que tenía previsto asistir el jueves por la tarde a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Chipre.

Extinguen enorme incendio provocado por un dron

Horas antes de la llegada de Harry, tres personas murieron y diez resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, según Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional.

Un edificio de 13 plantas y un edificio administrativo resultaron dañados en el ataque, dijo Hanzha en la aplicación de mensajería Telegram.

Por su parte, las defensas aéreas rusas interceptaron 154 drones ucranianos sobre regiones rusas, la anexionada península de Crimea, el mar de Azov y el mar Negro, informó el Ministerio de Defensa ruso.

Las autoridades de la región de Krasnodar, en la costa rusa del Mar Negro, declararon que 276 bomberos del puerto de Tuapse, en el Mar Negro, luchaban por tercer día consecutivo contra un enorme incendio provocado por el ataque de un dron ucraniano a principios de semana.

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El material tóxico del incendio cayó con la lluvia, cubriendo varios distritos de Tuapse con una capa negra de suciedad, informó la central de emergencias de la región. La concentración en el aire de sustancias químicas procedentes del incendio superaba los niveles admisibles, según las autoridades, que aconsejaron a los residentes que permanecieran en sus casas.

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Ucrania ataca más instalaciones rusas

Por segunda noche consecutiva, la región rusa de Samara también fue atacada. En la ciudad rusa de Novokuybyshevsk, a unos 1,000 kilómetros al este de la frontera ucraniana, un ataque con dron contra una instalación industrial no especificada causó la muerte de una persona, informó el gobernador de la región, Viacheslav Fedorishchev.

Los restos del dron también cayeron sobre el tejado de un edificio residencial en la ciudad de Samara, hiriendo a varias personas, dijo Fedorishchev. Una persona fue hospitalizada.

Según informaciones no confirmadas de los medios de comunicación, fue atacada una planta petroquímica de Novokuybyshevsk, propiedad de la compañía de petróleo y gas Rosneft.

Las fuerzas ucranianas también atacaron infraestructuras petrolíferas rusas en la región de Samara y un oleoducto en la región de Nizhegorodskaya que transporta petróleo de Siberia Occidental a Tatarstán, declaró Andriy Kovalenko, director del Centro de Ucrania para Contrarrestar la Desinformación.

Una refinería de petróleo en la región de Samara y un oleoducto en la región de Nizhegorodskaya fueron alcanzados, dijo. El oleoducto transporta petróleo de Siberia Occidental a Tatarstán. No ofreció más detalles sobre los ataques.

Asimismo, unidades del Servicio de Seguridad ucraniano atacaron la estación de bombeo de petróleo de Gorki, en la región rusa de Nizhni Nóvgorod, al este de Moscú, informó un alto cargo de la agencia, que responde a las siglas SBU.

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El ataque nocturno con drones dañó tres tanques de petróleo y provocó un gran incendio, según el funcionario. El funcionario no estaba autorizado a hacer comentarios públicamente y habló bajo condición de anonimato.