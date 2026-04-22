Ucrania quiere una cumbre Zelensky-Putin para impulsar los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos

Ucrania está presionando para que se celebren conversaciones cara a cara entre el presidente Volodymyr Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin, dijo el principal diplomático de Kyiv, presentando una posible cumbre como una forma de inyectar un nuevo impulso a los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa de más de cuatro años de su vecino.

Mientras tanto, un ataque de un avión no tripulado ucraniano en el interior de Rusia alcanzó un edificio residencial, matando a una mujer y un niño, dijeron funcionarios rusos el miércoles.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, declaró que Kiev ha pedido a Turquía que facilite las conversaciones al más alto nivel y que se ha puesto en contacto con otras capitales como posibles anfitrionas, añadiendo que Ucrania consideraría cualquier lugar fuera de Rusia y Bielorrusia.

“Estamos ... abogando por una reunión (cumbre) ahora para dar un nuevo impulso a la diplomacia”, dijo Sybiha a los periodistas el martes. Sus declaraciones estuvieron embargadas hasta el miércoles.

PUBLICIDAD

Durante el último año, las conversaciones entre las delegaciones de Moscú y Kiev, mediadas por Estados Unidos, han avanzado poco o nada en cuestiones clave, como el futuro de cuatro regiones ucranianas que Moscú intenta capturar pero que no controla totalmente. Con la atención de Washington centrada ahora en la guerra de Irán, las conversaciones están congeladas.

Zelensky ha aceptado un alto el fuego incondicional exigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero Putin se ha negado. Putin piensa que el tiempo está de su lado, que el apoyo militar y financiero de Occidente se desvanecerá y que la resistencia ucraniana acabará por derrumbarse, según los analistas.

Mientras tanto, prosigue una sombría guerra de desgaste a lo largo de la línea del frente de unos 1,250 kilómetros (800 millas) que serpentea a lo largo de las zonas oriental y meridional de Ucrania. Funcionarios y analistas occidentales afirman que Rusia está sufriendo varias decenas de miles de bajas en el campo de batalla cada mes, estableciendo comparaciones con la carnicería de la Primera Guerra Mundial.

No es posible verificar de forma independiente las bajas en el campo de batalla ni qué bando lleva las de ganar.

Ucrania ha desarrollado una industria armamentística nacional que produce cada vez más aviones no tripulados de largo alcance y misiles capaces de alcanzar el interior de Rusia. También ha atacado la producción de petróleo ruso y las fábricas que abastecen al ejército ruso.

En Syzran, ciudad de la región rusa de Samara situada a unos 800 kilómetros al este de la frontera con Ucrania, el ataque de un dron provocó el derrumbe de una parte de un edificio de viviendas, según informaron las autoridades locales.

PUBLICIDAD

Los cadáveres de una mujer y un niño fueron sacados de entre los escombros y otras 12 personas resultaron heridas, según informaron las autoridades locales.

Las imágenes del lugar de los hechos mostraban una parte de un edificio de cuatro plantas reducido a una enorme pila de escombros, con los trabajadores de emergencia encima.

Los medios de comunicación rusos informaron de que una refinería de petróleo de Rosneft -objetivo frecuente de los ataques de drones ucranianos- se encuentra en la misma calle que el edificio siniestrado.