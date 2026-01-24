Volodymyr Zelensky asegura que las conversaciones por la paz fueron “constructivas”

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró el sábado que dos días de conversaciones trilaterales con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi concluyeron con discusiones “constructivas” sobre “posibles parámetros para poner fin a la guerra”.

Las conversaciones son la primera ocasión conocida en la que funcionarios de la administración de Trump se sientan con ambos países como parte del esfuerzo de Washington para avanzar hacia el final de la invasión de casi cuatro años de Moscú.

“Todas las partes acordaron informar a sus capitales sobre cada aspecto de las negociaciones y coordinar más pasos con sus líderes”, escribió Zelenskyy en Telegram. Dijo que los representantes militares identificaron temas para una posible próxima reunión, que podría tener lugar la próxima semana.

El líder ucraniano indicó que había “un entendimiento de la necesidad de monitoreo y control estadounidense del proceso de finalización de la guerra y de garantizar una seguridad real”.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner participaron junto a funcionarios ucranianos, incluidos el jefe negociador Rustem Umerov y el jefe de inteligencia militar Kyrylo Budanov. Rusia envió representantes de inteligencia militar y del ejército, según Zelenskyy.

El Ministerio de Exteriores de Emiratos indicó que las reuniones forman parte de los esfuerzos “para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis”.

Aunque Zelenskyy dijo el jueves en Davos, Suiza, que un posible acuerdo de paz estaba “casi listo”, ciertos puntos sensibles —sobre todo los relacionados con cuestiones territoriales— siguen sin resolverse.

Pocas horas antes del inicio de las conversaciones el presidente ruso Vladímir Putin discutió un acuerdo sobre Ucrania con Steve Witkoff y Jared Kushner durante unas maratónicas conversaciones nocturnas. El Kremlin insiste en que para alcanzar un acuerdo de paz, Kiev debe retirar sus tropas de las regiones del este del país que Rusia anexó ilegalmente, pero que no ha capturado en su totalidad.

El segundo día de conversaciones se produjo mientras los ataques rusos con drones mataron a una persona y dejaron cuatro heridos en la capital, Kiev, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad. En la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, ataques con drones causaron lesiones a 27 personas, reportó el sábado Oleh Syniehubov, jefe de la región.