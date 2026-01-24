Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Volodymyr Zelensky asegura que las conversaciones por la paz fueron “constructivas”

El presidente ucraniano indicó que todas las partes acordaron informar a sus capitales sobre las negociaciones

24 de enero de 2026 - 1:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una imagen reciente. (SERGEY DOLZHENKO)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró el sábado que dos días de conversaciones trilaterales con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi concluyeron con discusiones “constructivas” sobre “posibles parámetros para poner fin a la guerra”.

RELACIONADAS

Las conversaciones son la primera ocasión conocida en la que funcionarios de la administración de Trump se sientan con ambos países como parte del esfuerzo de Washington para avanzar hacia el final de la invasión de casi cuatro años de Moscú.

“Todas las partes acordaron informar a sus capitales sobre cada aspecto de las negociaciones y coordinar más pasos con sus líderes”, escribió Zelenskyy en Telegram. Dijo que los representantes militares identificaron temas para una posible próxima reunión, que podría tener lugar la próxima semana.

El líder ucraniano indicó que había “un entendimiento de la necesidad de monitoreo y control estadounidense del proceso de finalización de la guerra y de garantizar una seguridad real”.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner participaron junto a funcionarios ucranianos, incluidos el jefe negociador Rustem Umerov y el jefe de inteligencia militar Kyrylo Budanov. Rusia envió representantes de inteligencia militar y del ejército, según Zelenskyy.

El Ministerio de Exteriores de Emiratos indicó que las reuniones forman parte de los esfuerzos “para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis”.

Aunque Zelenskyy dijo el jueves en Davos, Suiza, que un posible acuerdo de paz estaba “casi listo”, ciertos puntos sensibles —sobre todo los relacionados con cuestiones territoriales— siguen sin resolverse.

Pocas horas antes del inicio de las conversaciones el presidente ruso Vladímir Putin discutió un acuerdo sobre Ucrania con Steve Witkoff y Jared Kushner durante unas maratónicas conversaciones nocturnas. El Kremlin insiste en que para alcanzar un acuerdo de paz, Kiev debe retirar sus tropas de las regiones del este del país que Rusia anexó ilegalmente, pero que no ha capturado en su totalidad.

El segundo día de conversaciones se produjo mientras los ataques rusos con drones mataron a una persona y dejaron cuatro heridos en la capital, Kiev, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad. En la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, ataques con drones causaron lesiones a 27 personas, reportó el sábado Oleh Syniehubov, jefe de la región.

“De forma cínica, Putin ordenó un brutal ataque masivo con misiles contra Ucrania justo mientras las delegaciones se reúnen en Abu Dabi para avanzar en el proceso de paz liderado por Estados Unidos”, escribió el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, en X. “Sus misiles no solo golpearon a nuestra gente, sino también la mesa de negociaciones”.

Tags
Breaking NewsUcraniaRusiaEstados UnidosConflicto en UcraniaConflicto entre Rusia y Ucrania
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 24 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: