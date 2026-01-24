Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
En medio de conversaciones de paz: ataques rusos en Ucrania dejan un muerto y 31 heridos

Mientras negociadores de Kiev, Moscú y Estados Unidos se preparaban para reunirse por segundo día en Emiratos Árabes Unidos

24 de enero de 2026 - 9:42 AM

Efectivos de los servicios de emergencias tratan de apagar un incendio en un edificio tras una taque ruso en Járkiv, Ucrania. (Andrii Marienko)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kiev, Ucrania - Los ataques rusos en Ucrania se cobraron la vida de al menos una persona y dejaron 31 heridos durante la noche y hasta la madrugada del sábado, mientras los negociadores de Kiev, Moscú y Estados Unidos se preparaban para reunirse en Emiratos Árabes Unidos por segundo día para tratar de poner fin a la invasión a gran escala iniciada por las fuerzas del Kremlin hace casi cuatro años.

Una persona falleció y cuatro más resultaron heridas en una operación rusa con aviones no tripulados sobre la capital ucraniana, Kiev, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad.

En la segunda ciudad más grande del país, Járkiv, los ataques con drones causaron lesiones a 31 personas, reportó el sábado Oleh Syniehubov, jefe de la región.

Los ataques se produjeron antes de que los enviados de los tres países se reúnan en Abu Dabi, la capital emiratí, el sábado para un segundo día de conversaciones. Es la primera ocasión conocida en la que funcionarios de la Casa Blanca se sientan con ambos países como parte del esfuerzo de Washington para avanzar hacia el final del conflicto.

El Ministerio de Exteriores de Emiratos indicó que las reuniones forman parte de los esfuerzos “para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis”. La Casa Blanca describió la primera jornada como productiva.

Tras los últimos ataques, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, criticó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, por la ofensiva.

“De forma cínica, Putin ordenó un brutal ataque masivo con misiles contra Ucrania justo mientras las delegaciones se reúnen en Abu Dabi para avanzar en el proceso de paz liderado por Estados Unidos”, escribió Sybiha en X. “Sus misiles no solo golpearon a nuestra gente, sino también la mesa de negociaciones”.

En los últimos días ha habido una intensa actividad diplomática, desde Suiza hasta el Kremlin, aunque entre ambas partes sigue habiendo importantes obstáculos.

Aunque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo el jueves en Davos, Suiza, que un posible acuerdo de paz estaba “casi listo”, ciertos puntos sensibles —sobre todo los relacionados con cuestiones territoriales— siguen sin resolverse.

Pocas horas antes del inicio de las conversaciones a tres bandas, Putin discutió un acuerdo sobre Ucrania con Steve Witkoff y Jared Kushner —enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump— durante unas maratónicas conversaciones nocturnas. El Kremlin insiste en que para alcanzar un acuerdo de paz, Kiev debe retirar sus tropas de las regiones del este del país que Rusia anexó ilegalmente, pero que no ha capturado en su totalidad.

