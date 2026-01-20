Rusia golpea de nuevo la red eléctrica ucraniana

Rusia bombardeó Ucrania con más de 300 aviones no tripulados y misiles balísticos y de crucero en su último ataque nocturno contra la red eléctrica ucraniana, dijo el martes el presidente Volodymyr Zelensky, mientras Moscú no da ninguna señal pública de que esté dispuesto a poner pronto fin a la guerra contra su vecino.

El ataque dejó sin calefacción a más de 5,600 edificios de apartamentos de la capital, según declaró el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Cerca del 80% de los edificios afectados habían recuperado recientemente el suministro de calefacción tras la gran descarga rusa del 9 de enero, que sumió a miles de personas en un apagón de un día de duración.

Ucrania está soportando uno de los inviernos más fríos de los últimos años, con temperaturas en Kiev que descienden hasta los -20 C (-4 F). Al mismo tiempo, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos contra el suministro eléctrico, con el objetivo de privar a los ucranianos de calefacción y agua corriente y desgastar su resistencia casi cuatro años después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas intentan mantener el impulso de las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos. Un equipo negociador ucraniano llegó a Estados Unidos el sábado. Su principal tarea era transmitir cómo los incesantes ataques rusos están socavando la diplomacia, según Zelensky.

El dirigente ucraniano declaró la semana pasada que la delegación también intentaría ultimar con funcionarios estadounidenses documentos para una propuesta de acuerdo de paz relacionados con las garantías de seguridad en la posguerra y la recuperación económica. Si los funcionarios estadounidenses aprueban las propuestas, Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, esta semana, dijo.

El mando de las fuerzas aéreas ucranianas declaró que 27 misiles y 315 drones fueron derribados o interceptados, mientras que cinco misiles y 24 drones alcanzaron 11 localidades.

Los constantes ataques han puesto al límite las defensas aéreas de Ucrania y, según Zelensky, algunos sistemas se quedaron recientemente sin munición antes de que llegara un nuevo cargamento.

A última hora del lunes dijo que las defensas aéreas están adoptando un nuevo enfoque, con el nombramiento de un nuevo comandante adjunto de las fuerzas aéreas, Pavlo Yelizarov.

“Este sistema se transformará”, dijo, sin dar más detalles.