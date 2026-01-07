Rusia denuncia “intercepción ilegal” de petrolero por parte de Estados Unidos

Moscú - El Ministerio de Transportes de Rusia denunció hoy la “interceptación ilegal” del petrolero ‘Marinera’ que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, hecho que calificó de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

“Hoy sobre las 15.00 hora de Moscú (12:00 GMT) en mar abierto y fuera de los límites de las aguas territoriales de país alguno, el buque fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos y se perdió la comunicación con el navío”, indicó el Ministerio en un comunicado publicado en Telegram.

El Ministerio argumentó que el petrolero ‘Marinera’ recibió el pasado 24 de diciembre de 2025 “el permiso temporal para la navegación bajo la bandera de Rusia, otorgado sobre la base de la legislación rusa y las normas del derecho internacional”.

“En correspondencia con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en mar abierto se aplica el régimen de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a aplicar la fuerza contra buques registrados adecuadamente en las jurisdicciones de terceros estados”, señaló.

La Guardia Costera estadounidense abordó con éxito el tanquero ‘Marinera’, antes conocido como ‘Bella 1’, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El buque repelió un primer intento de Estados Unidos de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado del casco, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula para que figurara en el registro ruso.

La tripulación del navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, de acuerdo con una fuente de The New York Times, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron buques rusos en las proximidades.

Rusia había enviado a un submarino para escoltar al petrolero, según informó The Wall Street Journal, tras solicitar a Washington que detuviera la persecución de ese buque.

La Guardia Costera ha intentado incautar el barco desde fines de diciembre, cuando este iba en camino a cargar petróleo en Venezuela, como parte del bloqueo a los buques cisterna que transporten crudo venezolano que EE.UU. mantiene incluso tras la captura de Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York.

Este fue el tercer buque cisterna vinculado a Venezuela - como parte de una alegada ‘flota fantasma’ que transporta crudo ilícito- que EE.UU. ha incautado desde que arreció la presión sobre el Gobierno del ahora prisionero Maduro, al que ha imputado con cargos de narcoterrorismo.

Pero minutos después del anuncio de ese abordaje, EE.UU. anunció una cuarta acción de ese tipo sobre un petrolero que navegaba por el Caribe.

La víspera, el Ministerio de Exteriores de Rusia había expresado su preocupación “ante la situación anormal creada en torno al petrolero ruso ‘Marinera’”.

La diplomacia rusa señaló que este buque “navega en las aguas internacionales del Atlántico Norte bajo bandera rusa y en total correspondencia con las leyes internacionales de navegación”.

Exteriores denunció que “al buque ruso, por razones incomprensibles para nosotros, los militares de Estados Unidos y la OTAN dedican una atención excesiva y no proporcional a su estatus de navío civil”, y añadió que la Guardia Costera de EE.UU. le persigue desde hace varios días.