Encaminado el aumento de $77.8 millones para el PAN en Puerto Rico tras aprobación en la Cámara federal

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, indicó, en declaraciones escritas, que la medida contempla una asignación total de $3,056,754,000 para el PAN en el año fiscal 2027, lo que representa un incremento respecto a los cerca de $2,978 millones que recibe actualmente la isla.

La funcionaria añadió que el aumento fortalecería la estabilidad del programa y su capacidad para atender a más de 1.3 millones de participantes en Puerto Rico, aunque aclaró que no implicaría cambios en los criterios de elegibilidad ni en la cantidad de beneficiarios.

La medida aprobada por la Cámara federal pasará al Senado como parte del proceso regular de asignaciones para el año fiscal 2027.

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“Todavía falta que el Senado haga lo propio y que se convierta en ley”, sostuvo Boffelli, más temprano en el día, al participar virtualmente de la conferencia de prensa “En Récord”, en La Fortaleza.

“Una vez eso se convierta en ley, que esperamos que sea antes del 30 de septiembre... recuerde que el año fiscal federal es del 1 de octubre al 30 de septiembre; entonces, están aprobando esas medidas antes del 30 de septiembre y eso entraría, si se convierte en ley, para el año fiscal 2027, que empieza el 1 de octubre. Entonces, ahí, el Departamento de la Familia estaría recibiendo ese dinero”, añadió Boffelli.

A preguntas de los periodistas, dijo que el alza en fondos no implicaría que habría más beneficiarios del PAN en la isla. Agregó que le corresponde al Departamento de la Familia seguir cualificando a personas elegibles bajo los criterios existentes.

“No hay ningún tipo de cambio en los criterios federales ni en los requisitos”, afirmó Boffelli.

Por su parte, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, sostuvo que el proyecto “logra proteger el PAN y asegurar millones para el desarrollo económico, nuestros agricultores y nuestras comunidades”, aunque advirtió que el proceso legislativo aún no ha concluido.

La medida presupuestaria, que asigna $26.2 mil millones al USDA y a la FDA, incluye, además, fondos para programas de nutrición y asistencia alimentaria que impactan directamente a Puerto Rico, como el WIC, comedores escolares, el Programa de Desayuno Escolar, el Summer Food Service Program, el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP) y el Summer Electronic Benefit Transfer (Summer EBT).

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Asimismo, contempla asignaciones para programas de investigación y educación agrícola, incluyendo iniciativas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) bajo programas como la Ley Smith-Lever, la Ley Hatch, la Ley McIntire-Stennis y el Programa de Educación en Alimentos y Nutrición (EFNEP).

La legislación también incluye $3.27 millones para la estación de investigación de agricultura tropical del USDA en Mayagüez, destinada a fortalecer la investigación agrícola en zonas tropicales.