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Gana fuerza sistema tropical rumbo a la costa del Golfo de Estados Unidos: podría convertirse en tormenta

El fenómeno supone una amenaza para lugares Florida y Alabama debido a las fuertes lluvias y los vientos

20 de julio de 2026 - 3:02 PM

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Esta imagen de satélite de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra una depresión tropical en el Golfo de México, el domingo 19 de julio de 2026.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Se prevé que una depresión tropical que se desplaza de forma errática por el norte del Golfo de México gane intensidad a lo largo del lunes, con lluvias que podrían provocar inundaciones y vientos capaces de derribar árboles y líneas eléctricas en varios estados esta semana.

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La depresión se encontraba a unas 110 millas (180 kilómetros) al sur de Panama City, en Florida, con vientos sostenidos de 35 mph (55 km/h). Según el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU., se preveía que se intensificara gradualmente y alcanzara la categoría de tormenta tropical a lo largo del día.

El centro, con sede en Miami, indicó que el sistema se desplazaba aproximadamente hacia el noroeste a una velocidad de unas 3 mph (6 km/h) y que se prevé que se desplace cerca o a lo largo de la costa norte del Golfo durante los próximos días, lo que ha motivado la emisión de una alerta de marejada ciclónica que se extiende desde la desembocadura del río Misisipi hasta la frontera entre Alabama y Florida en la costa del Golfo.

La gráfica muestra las advertencias vigentes por la onda tropical.
La gráfica muestra las advertencias vigentes por la onda tropical. (NOAA)

También se emitió una alerta de tormenta tropical desde el río Ochlockonee, en Florida, hacia el oeste hasta el sureste de Luisiana, en el límite entre las parroquias de Jefferson y Plaquemines.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva Orleans ha indicado que el martes podrían darse condiciones de tormenta desde el Panhandle de Florida hacia el oeste, hasta Luisiana. Ha advertido de rachas de viento de 40 mph (60 km/h) y ha señalado la posibilidad de una alerta por marejada ciclónica “potencialmente mortal” para las costas de Alabama, Misisipi y el sureste de Luisiana.

Según el Centro de Huracanes, podrían producirse marejadas ciclónicas de hasta cuatro pies (1.2 metros) en algunas zonas de las costas de Luisiana y Misisipi, y advirtió de que esta semana también podría haber uno o dos tornados aislados en la región de Big Bend, en Florida.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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