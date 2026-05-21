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“Una temporada por debajo de lo normal”: NOAA pronostica la formación de uno a tres huracanes intensos en 2026

Conoce el pronóstico de la agencia federal a tan solo 11 días del inicio de la temporada

21 de mayo de 2026 - 11:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La NOAA pronostica el desarrollo de entre ocho y 14 tormentas con nombre. En la foto, imagen de satélite del huracán Imelda. (NASA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

A solo 11 días del inicio de la temporada de huracanes, los prónosticos oficiales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) apuntan a una temporada “por debajo de lo normal” con la formación de uno a tres huracanes intensos en la cuenca del océano Atlántico.

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Así lo informó en comunicado de prensa la agencia federal de cara a la temporada que comenzará el próximo 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre.

En síntesis, la NOAA pronostica el desarrollo de entre ocho y 14 tormentas con nombre (vientos de 39 millas por hora -mph- o más). De estas, se espera que entre tres y seis se conviertan en huracanes (vientos de 74 mph o más).

Asimismo, de estos, se prevé entre uno a tres se conviertan en huracanes intensos (categoría 3, 4 o 5; con vientos de 111 mph o más).

“El pronóstico prevé un 35% de probabilidad de una temporada cerca de lo normal, un 10% de probabilidad de una temporada por encima de lo normal y un 55% de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal”, detalló la NOAA.

Una temporada promedio tiene 14 tormentas con nombre, con siete huracanes, incluidos tres huracanes mayores.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Tags
Breaking NewsTemporada de huracanesNOAA
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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