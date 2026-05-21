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Operativo de alto riesgo: remueven lujosa embarcación que terminó en rompeolas de Fajardo

El barco llamado “Chiqui Lilly” quedó encallado con nueve personas a bordo y se logró extraer 350 galones de gasolina

21 de mayo de 2026 - 11:53 AM

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La embarcación “Chiqui Lilly” encallada sobre el rompeolas frente a la marina Puerto del Rey, en Fajardo.Personal de emergencia y salvamento trabajaron en las labores para estabilizar la embarcación varada en la costa.Vista de la zona donde ocurrió el incidente marítimo que movilizó a múltiples agencias federales y locales.
1 / 4 | Operativo de alto riesgo: remueven lujosa embarcación que terminó en rompeolas de Fajardo. La embarcación “Chiqui Lilly” encallada sobre el rompeolas frente a la marina Puerto del Rey, en Fajardo. - Suministrada
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un paseo marítimo por la costa de Fajardo terminó en una emergencia cuando la embarcación recreativa “Chiqui Lilly” quedó sobre un rompeolas frente a la marina Puerto del Rey, lo que obligó a la movilización de las autoridades para atender la situación.

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El incidente escaló a un operativo coordinado de alto nivel que incluyó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como a la Guardia Costera de los Estados Unidos, para lograr remover la embarcación de 43 pies.

La alarma se encendió la noche del domingo, cuando una persona alertó que la nave había quedado inmovilizada sobre las rocas. A bordo viajaban nueve personas, que fueron desalojadas por una unidad marítima de Sea Tow Fajardo y no se reportaran heridos.

Sin embargo, bajo la superficie de la emergencia existía un riesgo mayor: la embarcación contenía 350 galones de combustible en sus tanques, lo que elevó la preocupación de las autoridades por un posible derrame en una zona costera sensible.

Ante la amenaza ambiental, equipos de respuesta y salvamento ejecutaron maniobras durante varios días para estabilizar la situación y prevenir una posible catástrofe ecológica. Como medida preventiva clave se lograron extraer los 350 galones, reduciendo el riesgo.

El miércoles, finalmente, las autoridades confirmaron la remoción exitosa. La Guardia Costera emitió una Notificación de Interés Federal al propietario de la embarcación, exigiendo vigilancia continua ante cualquier posible fuga de combustible y comunicación constante con los coordinadores federales del caso.

Agencias federales y locales, incluyendo la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), fueron notificadas y continúan monitoreando el incidente ante cualquier impacto ambiental tardío.

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Breaking NewsGuardia CosteraFajardoEmergenciasMarina Puerto del Rey
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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