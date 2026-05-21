Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Costoso engaño: hombre pide probarse una pulsera de oro de $16,000 y se va corriendo

El insólito robo ocurrió en Toa Baja y esto es lo que alegó el vendedor

21 de mayo de 2026 - 8:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de una joyería.
Imagen de archivo de una joyería. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La tranquilidad de la avenida Los Dominicos, en Toa Baja, se vio interrumpida en la tarde del miércoles por un audaz robo que dejó a un comerciante sin una valiosa pieza de joyería valorada en miles de dólares.

RELACIONADAS

Según la información preliminar suministrada por la Policía de Puerto Rico, el querellante alegó que se encontraba mostrándole una pulsera cubana de 10 quilates, valorada en $16,000, a un hombre.

Sin embargo, lo que parecía ser una simple negociación terminó convirtiéndose en un costoso engaño.

El individuo solicitó probarse la pulsera y, en cuestión de segundos, salió corriendo del lugar con la joya, sin realizar pago alguno y desapareciendo de la escena antes de que pudiera ser detenido.

El caso fue investigado preliminarmente por el agente Juan Sierra, adscrito al Precinto de Levittown, quien refirió la pesquisa a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que posea información relacionada con este caso a comunicarse confidencialmente al 787-343-2020.

También pueden ofrecer información a través de las redes sociales oficiales de la Policía de Puerto Rico en X (@PRPDNoticias) o mediante Facebook.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadToa BajaCICRobos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 21 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: