Costoso engaño: hombre pide probarse una pulsera de oro de $16,000 y se va corriendo

La tranquilidad de la avenida Los Dominicos, en Toa Baja, se vio interrumpida en la tarde del miércoles por un audaz robo que dejó a un comerciante sin una valiosa pieza de joyería valorada en miles de dólares.

Según la información preliminar suministrada por la Policía de Puerto Rico, el querellante alegó que se encontraba mostrándole una pulsera cubana de 10 quilates, valorada en $16,000, a un hombre.

Sin embargo, lo que parecía ser una simple negociación terminó convirtiéndose en un costoso engaño.

El individuo solicitó probarse la pulsera y, en cuestión de segundos, salió corriendo del lugar con la joya, sin realizar pago alguno y desapareciendo de la escena antes de que pudiera ser detenido.

El caso fue investigado preliminarmente por el agente Juan Sierra, adscrito al Precinto de Levittown, quien refirió la pesquisa a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

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Las autoridades exhortaron a cualquier persona que posea información relacionada con este caso a comunicarse confidencialmente al 787-343-2020.