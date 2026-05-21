Buscan a un hombre de 51 años reportado como desaparecido en Cidra

Las autoridades buscan a un hombre de 51 años que fue visto por última vez el 16 de mayo, mientras salía de su residencia en el sector San José, en Cidra.

Según la Policía, José L. Martínez Vázquez fue reportado como desaparecido por su esposa.

Martínez Vázquez fue descrito como un hombre de tez blanca, con una estatura de cinco pies con seis pulgadas (5′6″), con un peso estimado de 150 libras, de cabello negro y ojos color marrón.

Al momento de su desaparición vestía una camisa color vino, un pantalón corto negro, una gorra negra y unas sandalias negras.