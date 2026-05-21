Buscan a un hombre de 51 años reportado como desaparecido en Cidra
José L. Martínez Vázquez fue visto por última vez el 16 de mayo, cuando salía de su residencia en el sector San José
21 de mayo de 2026 - 8:54 AM
21 de mayo de 2026 - 8:54 AM
Las autoridades buscan a un hombre de 51 años que fue visto por última vez el 16 de mayo, mientras salía de su residencia en el sector San José, en Cidra.
Según la Policía, José L. Martínez Vázquez fue reportado como desaparecido por su esposa.
Martínez Vázquez fue descrito como un hombre de tez blanca, con una estatura de cinco pies con seis pulgadas (5′6″), con un peso estimado de 150 libras, de cabello negro y ojos color marrón.
Al momento de su desaparición vestía una camisa color vino, un pantalón corto negro, una gorra negra y unas sandalias negras.
Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020. También, puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
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