En condición estable agente que se autoinfligió herida con su arma de reglamento

El agente de la Policía que resultó con una herida autoinfligida con su arma de reglamento en la tarde del martes en Juncos se encuentra en condición estable y recuperándose, confirmó a Noticentro el coronel Orlando Rivera Lebrón, superintendente asociado operacional de la Uniformada.

Sin embargo, no confirmó la identidad del agente, quien se encuentra recluido en el Centro Médico, en Río Piedras.

“Nos reservamos el nombre porque no sabemos si todavía quedan familiares que no han sido notificados”, indicó Rivera Lebrón a la prensa.

El coronel explicó que los hechos ocurrieron a eso de las 4:30 p.m. del martes en la urbanización La Central, en la carretera PR-185 de ese municipio, mientras se realizaba un operativo de drogas y armas donde se intervino con cuatro individuos a los que se le ocuparon sustancias controladas.

“Aparentemente, en la situación, el compañero sufrió una herida en el muslo de la pierna izquierda y la información que nos han dado los médicos se encuentra estable”, aseguró el coronel.

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“No lo hirió ninguna persona, fue que él mismo se autoinfligió una herida con su arma de reglamento ... fue en el calor del momento; se estaban arrestando a unas personas en una situación tensa y el factor humano incide para que ocurran estas cosas”, aclaró mientras aseguró que logró conversar con el agente, quien se encuentra atento, lúcido y en plena recuperación.

Sobre el saldo del operativo, Rivera Lebrón informó que se logró detener a cuatro sospechosos a quienes se le espera radicar cargos próximamente.