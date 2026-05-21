Aerolínea española World2Fly se retira de Cuba pese a su popularidad

El turismo cubano y la conectividad con España recibieron un golpe el miércoles con la partida del último vuelo de la compañía World2Fly, la más reciente de una serie de cancelaciones de ruta realizadas por líneas aéreas en medio del cerco petrolero de Estados Unidos a la isla.

Pese a que el país europeo es un destino estratégico para los cubanos, World2Fly informó de manera sorpresiva esta semana que su ruta entre La Habana y Madrid se suspendería a partir del 20 de mayo. La línea realizaba dos vuelos semanales, pero en febrero lo redujo a uno.

Ni la aerolínea ni su operador en la isla, Online Tours, informaron explícitamente del motivo de la cancelación de una ruta tan popular -los vuelos solían ir y venir repletos-, pero su reducción se enmarca en el contexto del fuerte cerco energético impuesto por Estados Unidos, el cual dejó a la nación caribeña sin petróleo para su economía, incluido el abastecimiento de las aeronaves.

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“Me enteré casualmente que este es el último vuelo. Es una lástima, porque yo llevo años viajando con esta línea aérea”, dijo a la AP Fermín Nodarse, un jubilado cubano de 72 años, poco antes de abordar hacia Madrid en el aeropuerto capitalino José Martí. “Me preocupa... uno tiene familia aquí, tiene familia allá”.

Al igual que varios pasajeros cubanos, Nodarse indicó que teme que las dos aerolíneas que aún vuelan a España desde Cuba -Air China y Air Europa- eleven sus precios hasta hacerlos inaccesibles.

En febrero, las autoridades aeronáuticas cubanas enviaron un comunicado a todas las compañías que hasta entonces operaban en la isla, informándoles que no se dispondría de combustible para el abastecimiento de los aviones en ninguno de los nueve aeropuertos del país.

En enero, Estados Unidos impuso un cerco para impedir la llegada de petróleo a la isla, una medida de presión para que haya un cambio de gobierno en Cuba, al grado que sólo ingresó un buque tanque -de origen ruso- en cinco meses. Cuba solamente produce el 40% del combustible que necesita.

Algunas compañías como Air Canada, Iberia o Air France se retiraron del mercado cubano muy poco después de que se anunciara la falta de crudo, pero otras permanecieron, abasteciéndose en República Dominicana, como la propia World2Fly.

Estas últimas semanas también se anunció la cancelación de la ruta trasatlántica de la propia Cubana de Aviación, la empresa bandera de la isla.

World2Fly era especialmente popular entre los cubanos, pues en su clase económica permitía documentar dos maletas. Ello representaba un atractivo para las personas que traen a la isla un sinnúmero de cosas que no hay debido al desabastecimiento o son caras, desde ropa hasta productos de aseo personal, y también para revenderlas.

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España se convirtió en el destino de decenas de miles de cubanos luego de que se incrementaron las salidas del país este lustro debido a la crisis, y después de que la política del presidente estadounidense Donald Trump contra los migrantes se intensificó. Esas medidas de control desalentaron a los isleños de viajar a territorio estadounidense, su destino natural durante décadas.

Además, muchos cubanos obtuvieron sus pasaportes de España gracias a una ley de esa nación que les reconoce su ascendencia española.

El turismo en Cuba fue uno de los sectores que más impacto sufrió debido a las sanciones de Estados Unidos y al cerco energético de este año. La cantidad de turistas que arribaron en el primer trimestre del año fue 48% menor que en el mismo periodo de 2025.