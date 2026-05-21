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El papa León XIV recibe la “acreditación” para su viaje a España

Se habían inscrito al menos 500,000 personas para los actos masivos del viaje

21 de mayo de 2026 - 10:11 AM

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El papa León XIV (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV recibió este miércoles “la acreditación” para su viaje a España del 6 al 12 de junio de 2026 de manos de una delegación de los organizadores, un gesto simbólico que se produjo durante un saludo al final de la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

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Para todos los que participarán en este viaje, que incluirá las etapas de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se necesitará una acreditación para asistir a los actos y el papa hoy recibió la suya con “acceso total”.

El responsable de comunicación de la visita, Rafael Rubio, explicó después en una rueda de prensa que el papa recibió su acreditación “con humor”.

‘Menos mal, porque no quiero perderme nada’“, explicó Rubio que dijo León XIV bromeando, cuando vio que en la acreditación tenia acceso a todos los eventos.

Un acto simbólico por parte de la organización, que también regaló al pontífice estadounidense los artículos del “merchandising” oficial, cuyo lema oficial es ‘Alzad la mirada’, que incluye camisetas, tazas, gorras, pulseras y otros artículos cuya venta ayudará a sufragar parte de los gastos del viaje.

Además de estos artículos, también recibió algunos rosarios fabricados por las Carmelitas Descalzas de la Fundación Comtemplare.

Hasta este martes, se habían inscrito alrededor de 500,000 personas para los actos masivos del viaje, entre ellas 260,000 para la misa en Cibeles y 160,000 para la vigilia juvenil en Madrid. “En realidad 500,001, porque el papa también se ha acreditado”, bromeó Rubio.

Asimismo, cerca de 3,500 periodistas se han acreditado para seguir los actos y habrá unos 20,000 voluntarios, según datos proporcionados por los organizadores.

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