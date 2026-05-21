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Advierten sobre calor y mar picado en medio de condiciones ventosas

La mayoría de las playas en Puerto Rico, Vieques y Culebra mantienen un riesgo moderado de corrientes marinas

21 de mayo de 2026 - 7:50 AM

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Para viernes y sábado, se espera un patrón similar, aunque con un leve aumento en la humedad. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Las condiciones del tiempo este jueves estarán marcadas por una combinación de brisa fuerte, calor y aguaceros pasajeros.

Así lo explicó la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, quien indicó que una vaguada continúa sobre la zona local, aunque la presencia de aire seco limitará el desarrollo de lluvia significativa.

Los vientos continuarán arrastrando aguaceros rápidos, leves y pasajeros a través de sectores costeros durante el día, aunque no se espera acumulación significativa de lluvia.

Sin embargo, Zayas indicó que, durante la tarde, sectores del noroeste podrían experimentar aguaceros de mayor intensidad. No se descartan tronadas aisladas en esa región.

El patrón también mantendrá condiciones calurosas, con un riesgo limitado de calor. Según la meteoróloga, los índices podrían alcanzar los altos 90 grados Fahrenheit y bajos 100 grados en zonas costeras y urbanas.

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Ante ese panorama, las personas vulnerables, así como quienes trabajan o realizan actividades al aire libre, podrían experimentar problemas relacionados con el calor si permanecen expuestas al sol por periodos prolongados. Zayas recomendó utilizar ropa ligera, mantenerse hidratado y tomar descansos frecuentes en áreas con sombra o ventilación.

Mientras, las condiciones marítimas continuarán picadas debido a los vientos. El oleaje alcanzará entre cinco y siete pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico, por lo que una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas permanece en efecto hasta las 6:00 p.m. de este jueves.

Asimismo, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas, incluyendo las del norte, este y sur de Puerto Rico, así como Vieques y Culebra.

Para viernes y sábado, se espera un patrón similar, aunque con un leve aumento en la humedad, lo que podría incrementar la frecuencia de los aguaceros.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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