Advierten sobre calor y mar picado en medio de condiciones ventosas

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Las condiciones del tiempo este jueves estarán marcadas por una combinación de brisa fuerte, calor y aguaceros pasajeros.

Así lo explicó la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, quien indicó que una vaguada continúa sobre la zona local, aunque la presencia de aire seco limitará el desarrollo de lluvia significativa.

Los vientos continuarán arrastrando aguaceros rápidos, leves y pasajeros a través de sectores costeros durante el día, aunque no se espera acumulación significativa de lluvia.

Sin embargo, Zayas indicó que, durante la tarde, sectores del noroeste podrían experimentar aguaceros de mayor intensidad. No se descartan tronadas aisladas en esa región.

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El patrón también mantendrá condiciones calurosas, con un riesgo limitado de calor. Según la meteoróloga, los índices podrían alcanzar los altos 90 grados Fahrenheit y bajos 100 grados en zonas costeras y urbanas.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Ante ese panorama, las personas vulnerables, así como quienes trabajan o realizan actividades al aire libre, podrían experimentar problemas relacionados con el calor si permanecen expuestas al sol por periodos prolongados. Zayas recomendó utilizar ropa ligera, mantenerse hidratado y tomar descansos frecuentes en áreas con sombra o ventilación.

Mientras, las condiciones marítimas continuarán picadas debido a los vientos. El oleaje alcanzará entre cinco y siete pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico, por lo que una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas permanece en efecto hasta las 6:00 p.m. de este jueves.

Asimismo, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas, incluyendo las del norte, este y sur de Puerto Rico, así como Vieques y Culebra.

Para viernes y sábado, se espera un patrón similar, aunque con un leve aumento en la humedad, lo que podría incrementar la frecuencia de los aguaceros.