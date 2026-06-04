Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Confirman condena de 28 años contra hermano del expresidente de Colombia por crear un grupo paramilitar

La Corte Suprema colombiana halló culpable a Santiago Uribe por crear y financiar el grupo “Los doce apóstoles”

4 de junio de 2026 - 6:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Corte ratificó que Santiago Uribe cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado al participar en la conformación de ‘Los doce apóstoles’ (Fernando Vergara)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó este jueves la condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, por crear y financiar el grupo paramilitar “Los doce apóstoles”.

RELACIONADAS

“El Dr. Jaime Granados (abogado de la familia Uribe) me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia”, expresó el exmandatario en un mensaje publicado en X.

La Corte ratificó que Santiago Uribe cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado al participar en la conformación de ‘Los doce apóstoles’, un grupo paramilitar que nació en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia.

Asimismo, el alto tribunal lo vinculó con el asesinato de Camilo Barrientos, ocurrido en 1994 en esa misma población.

Tags
ColombiaÁlvaro UribeBreaking Bad
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: