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Equipos de rescate en Afganistán buscan desaparecidos tras inundaciones repentinas

Más de 20 personas murieron y más de 100 están desaparecidas luego que edificios se derrumbaran en medio de intensas lluvias

21 de julio de 2026 - 8:57 AM

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Vecinos y equipos de rescate inspeccionan los edificios dañados por las fuertes inundaciones en la provincia oriental de Nuristán. (Wahidullah Kakar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kabul - Los equipos de rescate en Afganistán buscaban el martes sobrevivientes y cuerpos entre los escombros de viviendas destruidas por devastadoras inundaciones repentinas que, según las autoridades, han dejado casi dos decenas de muertos y más de 100 desaparecidos.

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La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán informó el martes que 23 personas habían muerto, 80 habían resultado heridas y más de 100 estaban desaparecidas después de que las inundaciones golpearan el lunes la provincia oriental de Nuristán, lo que provocó el derrumbe de un número indeterminado de edificios. La capital provincial, Parun, estuvo entre las zonas afectadas, indicaron las autoridades.

Se han pronosticado más fenómenos meteorológicos extremos, con lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes acompañados de polvo y arena e inundaciones repentinas en 10 de las 34 provincias del país, señaló el lunes por la noche el departamento de meteorología del Ministerio de Transporte y Aviación Civil. El ministerio advirtió a los residentes que eviten las riberas de los ríos y otras zonas con riesgo de inundación.

Afganistán es altamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos, con nieve y lluvias intensas que desencadenan inundaciones repentinas, que a menudo matan a decenas o incluso a cientos de personas de una sola vez. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas de primavera. A principios de este año, al menos 110 personas murieron por inundaciones generalizadas y deslizamientos de tierra en varias partes del país.

Décadas de conflicto, junto con una infraestructura deficiente, una economía en dificultades, la deforestación y los efectos cada vez más intensos del cambio climático han amplificado el impacto de este tipo de desastres, particularmente en zonas remotas donde muchas viviendas están construidas de barro y ofrecen una protección limitada frente a aguaceros repentinos o fuertes nevadas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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AfganistánInundacionesLluviasTormentaBreaking News
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