El último soldado estadounidense en abandonar Afganistán dimite de importante cargo en el Ejército

Washington - El comandante de las fuerzas del Ejército en Europa y África —conocido por haber sido el último soldado estadounidense en abandonar Afganistán en 2021— dimite inesperadamente de su cargo tras solo 18 meses en el puesto, según confirmó el Ejército a última hora del martes.

El general Christopher Donahue, comandante general del Ejército de los Estados Unidos en Europa y África y comandante del Mando Terrestre Aliado de la OTAN, dejará su cargo el 2 de julio, según un comunicado del Ejército facilitado a The Associated Press. Es el último de una lista de casi dos docenas de altos mandos militares que se han jubilado o han abandonado sus puestos antes de tiempo bajo el liderazgo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha puesto en marcha una iniciativa para reducir las filas de los altos mandos militares bajo el lema “menos generales, más soldados rasos”.

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El comunicado añadía que, mientras tanto, el adjunto de Donahue, el general de división Christopher Norrie, asumirá sus funciones.

Donahue, graduado en West Point y comandante de operaciones especiales de carrera, estuvo al mando de unidades de la Fuerza Delta en Irak y Afganistán antes de dirigir la 82.ª División Aerotransportada desde julio de 2020 hasta marzo de 2022.

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Fue durante ese periodo cuando se encargó de la seguridad en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai durante la caótica retirada estadounidense del país en 2021. El 30 de agosto de 2021, Donahue se convirtió en el último soldado estadounidense en abandonar el país tras casi 20 años de guerra desencadenada por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ese momento quedó inmortalizado en una foto emblemática tomada con gafas de visión nocturna, en la que se veía al general subiendo al último avión de carga C-17 que abandonaba el país.

Hegseth y el presidente Donald Trump habían convertido la caótica retirada de Afganistán —una operación puesta en marcha a raíz de un acuerdo negociado con los talibanes por la Administración Trump durante su primer mandato— en un blanco habitual de críticas políticas y en objeto de una nueva revisión por parte del Pentágono.

El pasado mes de mayo, Hegseth ordenó una nueva investigación sobre la retirada, a pesar de que el Pentágono, el Comando Central de EE. EE. UU., el Departamento de Estado y el Congreso, en las que se habían realizado cientos de entrevistas y se habían analizado vídeos, fotografías y otros materiales audiovisuales y datos. No está claro qué información nueva y concreta pretende recabar esta nueva revisión.

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No obstante, el liderazgo de Donahue durante la evacuación había suscitado elogios de ambos partidos. Dentro del Ejército, se le consideraba ampliamente como un alto mando capaz de dirigir el cuerpo o de ser elegido presidente del Estado Mayor Conjunto.

Un responsable del Ejército, que habló bajo condición de anonimato para poder abordar temas delicados, declaró a The Associated Press que la salida de Donahue se produce en un momento en el que el Ejército está debatiendo la posibilidad de rebajar el rango del Mando del Ejército de Estados Unidos en Europa y África de cuatro estrellas a tres estrellas.

Esta medida se produciría en medio de las continuas críticas de Hegseth hacia los aliados europeos.

1 / 9 | Imágenes: el Talibán toma el control de Afganistán. Momento en que el talibán tomó el control del palacio presidencial en Kabul. - The Associated Press 1 / 9 Imágenes: el Talibán toma el control de Afganistán Momento en que el talibán tomó el control del palacio presidencial en Kabul. The Associated Press Compartir

La semana pasada, Hegseth comunicó a los aliados de la OTAN que llevaría a cabo una revisión de seis meses, a cargo del Pentágono, de las fuerzas estadounidenses en Europa, “diseñada para garantizar que la OTAN avance con rapidez y de forma irreversible hacia un liderazgo europeo, asumiendo la responsabilidad principal de la defensa de Europa”.

“Es una evaluación en la que algunos países suspenderán y otros aprobarán con nota”, añadió.

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