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Ejército de Estados Unidos dice que derribó drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos dijo que atacó las instalaciones de radares “para defenderse de nuevos ataques”

6 de junio de 2026 - 10:34 PM

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Personas caminan por la playa mientras otras se adentran en el agua en el estrecho de Ormuz. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Ejército de Estados Unidos afirmó el viernes que derribó cuatro drones iraníes que fueron lanzados hacia el estrecho de Ormuz, y que en respuesta atacó algunas instalaciones de radares de vigilancia costera de Irán, lo que elevó el riesgo para el frágil alto el fuego.

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“Los drones de ataque representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”, dijo el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales.

El ejército estadounidense está ejerciendo un bloqueo a los puertos iraníes en respuesta al control de Teherán sobre el corredor crucial para los embarques mundiales de petróleo y gas natural, lo que ha disparado los precios de la energía y ha planteado problemas políticos para el Partido Republicano del presidente estadounidense Donald Trump con vistas a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

El Comando Central de Estados Unidos dijo que atacó las instalaciones de radares “para defenderse de nuevos ataques”.

Fue el más reciente episodio de ataques y contraataques que han presionado el frágil alto el fuego en la guerra y los intentos de alcanzar un acuerdo para extender esa tregua. A principios de esta semana, drones iraníes dañaron gravemente una terminal de pasajeros en el principal aeropuerto de Kuwait, lo que causó la muerte de una persona, dejó decenas de heridos y cerró brevemente el aeródromo.

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A pesar de que los ataques suscitaron nuevas preocupaciones de que el alto el fuego pudiera colapsar, Trump dijo a reporteros el viernes que “la situación con Irán parece estar yendo bastante bien”.

Vamos a salir de Irán muy rápidamente y va a ser muy fuerte de una manera u otra, ya sea que se trate de un pedazo de papel o de la manera muy dura”, dijo Trump en un evento con agricultores en Wisconsin. “La manera muy dura quizá sea la manera más fácil, pero vamos a salir, y los precios de su fertilizante van a bajar mucho, tal como estaban hace cuatro meses”.

Trump parece cada vez más estar acorralado en un conflicto que se ha asentado en un patrón de espera. Negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron un acuerdo tentativo hace una semana para extender el alto el fuego por 60 días e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán. Pero Trump ha pedido cambios no especificados y funcionarios iraníes no han mostrado señales públicas de dar su visto bueno al acuerdo.

Al ser cuestionado el viernes sobre por qué estaba tardando tanto, Trump dijo al programa “Meet the Press” de NBC que era porque “es algo muy difícil para ellos”, dada su “gran independencia” y el hecho de que “son fuertes, son orgullosos”.

“Hay cosas que nunca pensaron que estarían haciendo que van a tener que hacer. No tienen opción, y toma un poco de tiempo”, aseveró en la entrevista.

Trump dijo que los iraníes todavía tienen entre 21% y 22% de sus misiles.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

El gobierno de Estados Unidos también ha promocionado el más reciente alto al fuego pactado esta semana entre el gobierno libanés e Israel tras conversaciones en Washington. Eso a pesar de que el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah rechazó el acuerdo, y de nuevos ataques de ambas partes.

El ejército israelí atacó el viernes el sur de Líbano y emitió advertencias de ataque para nueve aldeas, incluida una que ha dado refugio a miles de personas desplazadas por los combates. Los ataques israelíes mataron a nueve personas en Líbano, informó la agencia estatal de noticias.

El ejército israelí dijo que dos de sus soldados resultaron heridos, uno de gravedad, en un enfrentamiento el viernes con combatientes en el sur de Líbano.

Los combates en Líbano también amenazan los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán y para reabrir el estrecho de Ormuz porque Irán ha exigido que cualquier tregua duradera se extienda a Líbano.

Por otra parte, el ejército estadounidense dijo el viernes temprano que sus fuerzas abordaron un buque petrolero sancionado vinculado a Irán en el océano Índico. Estados Unidos pretende impedir que Irán obtenga ganancias de su petróleo y otros bienes.

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Estados UnidosIránGuerrasEjército de Estados Unidos Donald TrumpPartido Republicano
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