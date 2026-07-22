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Bertha se fortalece y amenaza con inundaciones en la costa de Estados Unidos

La tormenta tropica se intensifica en el Golfo de México y amenaza con lluvias intensas desde Florida hasta Luisiana

22 de julio de 2026 - 9:28 PM

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Christian Mosley-Richardson, a la izquierda, ayuda a Johnisha West a llenar sacos de arena ante la llegada de la tormenta tropical Bertha en el parque Morris FX Jeff Sr. de Algiers, Nueva Orleans. (David Grunfeld)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La tormenta tropical Bertha se fortaleció este martes en el Golfo de México, aunque los pronósticos indican que comenzará a debilitarse en los próximos días a medida que se acerque lentamente a la costa de Estados Unidos, donde podría provocar inundaciones costeras y lluvias torrenciales desde el Panhandle de Florida hasta Luisiana.

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Los avisos de tormenta tropical permanecían vigentes hasta el miércoles para zonas de la costa norte del Golfo, mientras que las lluvias y las inundaciones podrían extenderse hasta la mañana del jueves, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Nueva Orleans también permanecía bajo aviso.

En la tarde del martes, Bertha se ubicaba a 120 millas al suroeste de Panama City, Florida, y a 105 millas al sureste de Mobile, Alabama. El sistema avanzaba hacia el oeste a 6 mph, con vientos máximos sostenidos de 60 mph.

Los meteorólogos prevén que la tormenta toque tierra el miércoles en una zona poco poblada del sureste de Luisiana, antes de comenzar a perder intensidad.

“El viento será la mayor amenaza allí”, dijo Michael Buchanan, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en Luisiana.

Ante la llegada del sistema, autoridades de Misisipi, Luisiana y Florida habilitaron centros de distribución de sacos de arena para residentes en áreas propensas a inundaciones. También se izaron banderas rojas en varias playas para advertir sobre el peligro de fuertes corrientes de resaca y se prohibió el acceso al agua en algunos sectores de la costa del Golfo.

En Pensacola, Florida, las playas permanecían casi vacías, mientras turistas observaban el fuerte oleaje.

Los pronósticos indican que Bertha dejará entre 2 y 4 pulgadas de lluvia desde el oeste de Florida hasta la costa sur de Luisiana, con acumulaciones mayores en zonas aisladas, lo que podría provocar inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas.

Además, las autoridades advirtieron sobre marejadas ciclónicas de hasta cuatro pies en sectores de la costa de Luisiana, desde la desembocadura del río Misisipi hasta la frontera con Alabama.

La alerta de tormenta tropical fue extendida hacia el oeste hasta Morgan City, en Luisiana.

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur, que el mes pasado provocó inundaciones en el sureste de Estados Unidos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica mantiene su pronóstico de una temporada de huracanes por debajo del promedio, aunque advirtió que ello no elimina la posibilidad de que se desarrollen ciclones de gran impacto.

En el océano Pacífico, el huracán Fausto continuó fortaleciéndose mientras se alejaba de la península de Baja California, sin representar una amenaza para tierra. El sistema se encontraba a 780 millas al suroeste del extremo sur de Baja California, con vientos sostenidos de 75 mph y desplazándose hacia el oeste-noroeste a 12 mph.

Aunque no había avisos costeros en vigor, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que el oleaje generado por Fausto podría provocar corrientes de resaca peligrosas en la costa de Baja California.

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