Tormenta tropical Bertha avanza hacia el noroeste de Florida y Alabama

La tormenta tropical Bertha está ganando fuerza en el Golfo de México y avanza lentamente hacia la franja noroeste de Florida y Alabama, lo que ha provocado una alerta de tormenta tropical y avisos de marejada ciclónica, según informaron los meteorólogos.

La tormenta se encontraba a unos 177 kilómetros (110 millas) al sur de Panama City, Florida, y a 274 kilómetros (170 millas) al sureste de Mobile, Alabama, y se desplazaba hacia el noroeste a 8 km/h (5 mph) con vientos máximos sostenidos de 80 km/h (50 mph), según informó el martes por la mañana el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

La velocidad del viento ha aumentado 16 km/h (10 mph) desde que Bertha se formó la noche del lunes. Una alerta de tormenta tropical- que significa que se prevé que las condiciones se den en la zona bajo alerta en un plazo de 36 horas— estaba vigente a primera hora del martes desde la frontera entre Florida y Alabama hasta la línea que separa las parroquias de Jefferson y Plaquemines, en Luisiana.

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El Centro de Huracanes indicó que se había emitido una alerta por marejada ciclónica —que advierte del aumento del nivel del agua, potencialmente mortal, que puede adentrarse en tierra desde la costa en un plazo de 48 horas— desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la desembocadura del río Misisipi, informó el Centro de Huracanes.

Bertha se mantendría cerca de la costa

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, después de que la tormenta tropical Arthur provocara fuertes lluvias en el sureste de Estados Unidos en junio.

Se esperaba que la tormenta se mantuviera cerca de la costa norte del Golfo, o a lo largo de ella, esta semana, provocando lluvias intensas en las zonas costeras de Florida, Alabama, Misisipi y Luisiana, mientras avanzaba hacia el oeste en dirección a Texas.

El Centro de Huracanes advirtió de posibles marejadas ciclónicas potencialmente mortales de hasta 1,2 metros (4 pies) en algunas zonas de Luisiana, Alabama y Florida, y señaló que Bertha podría provocar uno o dos tornados aislados en la región de Florida Big Bend.

Los meteorólogos añadieron que también podrían producirse inundaciones repentinas hasta el viernes a lo largo de la costa, desde el oeste de Florida hasta el centro de Texas, y que las precipitaciones podrían alcanzar entre 7 y 12 centímetros (entre 3 y 5 pulgadas) a lo largo de la costa de Luisiana, con cantidades superiores en algunas zonas aisladas.

Las banderas rojas en la playa de Orange Beach, Alabama, advirtieron a los bañistas del fuerte oleaje y las corrientes. En el condado de Escambia, Florida, los servicios de emergencia proporcionaron arena para que los vecinos de las zonas propensas a las inundaciones la utilizaran para llenar sacos de arena.

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El huracán Fausto se agita en el Pacífico

De otro lado, en el océano Pacífico oriental, el huracán Fausto se agitaba lejos de la península mexicana de Baja California y no suponía ninguna amenaza para tierra firme, según informó el centro de huracanes.

Fausto alcanzó la categoría de huracán la noche del lunes. Se encontraba a unos 1.191 km (740 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 129 km/h (80 mph), y se desplazaba hacia el noroeste a 19 km/h (12 mph).

Se esperaba que la tormenta se intensificara el martes y el miércoles. No había avisos ni alertas costeras en vigor, aunque el oleaje generado por la tormenta podría provocar condiciones de oleaje fuerte y corrientes de resaca potencialmente mortales en la costa de Baja California, según indicó el centro.

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