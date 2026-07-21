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Formulan cargos contra pareja imputada por la muerte de niño de 12 años en Culebra

La madre biológica y el padrastro enfrentan cargos por negligencia y violaciones a la Ley de Armas

21 de julio de 2026 - 2:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La jueza Aleida Ramos Manso del Tribunal de Fajardo encontró causa para arresto contra Larymar De Jesús y la fijó una fianza de $2.2 millones. (GFR Media)
Una pareja enfrenta cargos por maltrato de menores y violaciones a la Ley de Armas por la muerte del hijo de la mujer, de 12 años.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una pareja enfrenta cargos por violación a la Ley de Armas y negligencia por la muerte de un niño de 12 años en el municipio de Culebra luego que el menor, supuestamente, se disparó con el arma de su padrastro.

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Según confirmó a El Nuevo Día el capitán Edwin Collazo, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, el juez Jerry Negrón Marín, del Tribunal de Fajardo, encontró causa para arresto, en la mañana del lunes, contra Giomar Solesnir Mercado Díaz, de 35 años y madre del menor, así como contra su pareja, Jesús Jonathan Quiñonez Guzmán, de 47, por posesión de un arma automática, por dejar el arma al alcance de un menor y por violaciones a la Ley 57 de maltrato de menores.

Negrón Marín encontró causa en todos los cargos formulados presentados por la fiscal Karem Calo Pérez, y fijó a Mercado Díaz una fiana de $320,000 que no prestó. A Quiñones Guzmán se le impuso una fianza de $220,000, pero el hombre ya está bajo custodia tras la revocación de una probatoria federal por delitos no especificados.

La vista preliminar se celebrará el 4 de agosto.

Según la pesquisa de la Policía, el menor falleció el 3 diciembre de 2025 a las 12:58 a.m. en una residencia de la comunidad Villa Muñeco, ubicada en la carretera PR-152 del barrio Flamenco, a causa de una herida de bala en la cabeza y, según indicó Collazo, los hallazgos de la autopsia y otros análisis forenses realizados por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), se determinaron que la causa y manera de muerte fue mediante suicidio.

Entre la evidencia recuperada está una munición sin disparar calibre .40., un casquillo calibre .40 y una pistola Glock 22 calibre .40.

Contra Giomar Solesnir Mercado Díaz, de 35 años y madre del menor, así como contra su pareja consensual y padrastro el niño, Jesús Jonathan Quiñonez Guzmán, de 47, enfrentar cargos por violaciones a la Ley de Armas y por violaciones a la Ley 57 de maltrato de menores.
Contra Giomar Solesnir Mercado Díaz, de 35 años y madre del menor, así como contra su pareja consensual y padrastro el niño, Jesús Jonathan Quiñonez Guzmán, de 47, enfrentar cargos por violaciones a la Ley de Armas y por violaciones a la Ley 57 de maltrato de menores. (Suministrada)

El menor, identificado únicamente por las iniciales E.M.G., fue encontrado por la Policía boca abajo, y su cuerpo presentó una herida de bala en la cabeza.

Según indicó Collazo, la investigación reveló que, aunque no encontraron un historial de depresión o pensamientos suicidas tras entrevistar a personal de su escuela, vecinos de la pareja resaltaron que el niño no recibía los cuidados adecuados que necesitaba un menor de su edad.

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Breaking NewsDepartamento de JusticiaTribunal de FajardoLey de ArmasMaltrato de menoresPolicía de Puerto RicoCICCulebraSuicidioInstituto de Ciencias Forenses
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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