Formulan cargos contra pareja imputada por la muerte de niño de 12 años en Culebra
La madre biológica y el padrastro enfrentan cargos por negligencia y violaciones a la Ley de Armas
21 de julio de 2026 - 2:52 PM
21 de julio de 2026 - 2:52 PM
Una pareja enfrenta cargos por violación a la Ley de Armas y negligencia por la muerte de un niño de 12 años en el municipio de Culebra luego que el menor, supuestamente, se disparó con el arma de su padrastro.
Según confirmó a El Nuevo Día el capitán Edwin Collazo, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, el juez Jerry Negrón Marín, del Tribunal de Fajardo, encontró causa para arresto, en la mañana del lunes, contra Giomar Solesnir Mercado Díaz, de 35 años y madre del menor, así como contra su pareja, Jesús Jonathan Quiñonez Guzmán, de 47, por posesión de un arma automática, por dejar el arma al alcance de un menor y por violaciones a la Ley 57 de maltrato de menores.
Negrón Marín encontró causa en todos los cargos formulados presentados por la fiscal Karem Calo Pérez, y fijó a Mercado Díaz una fiana de $320,000 que no prestó. A Quiñones Guzmán se le impuso una fianza de $220,000, pero el hombre ya está bajo custodia tras la revocación de una probatoria federal por delitos no especificados.
La vista preliminar se celebrará el 4 de agosto.
Según la pesquisa de la Policía, el menor falleció el 3 diciembre de 2025 a las 12:58 a.m. en una residencia de la comunidad Villa Muñeco, ubicada en la carretera PR-152 del barrio Flamenco, a causa de una herida de bala en la cabeza y, según indicó Collazo, los hallazgos de la autopsia y otros análisis forenses realizados por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), se determinaron que la causa y manera de muerte fue mediante suicidio.
Entre la evidencia recuperada está una munición sin disparar calibre .40., un casquillo calibre .40 y una pistola Glock 22 calibre .40.
El menor, identificado únicamente por las iniciales E.M.G., fue encontrado por la Policía boca abajo, y su cuerpo presentó una herida de bala en la cabeza.
Según indicó Collazo, la investigación reveló que, aunque no encontraron un historial de depresión o pensamientos suicidas tras entrevistar a personal de su escuela, vecinos de la pareja resaltaron que el niño no recibía los cuidados adecuados que necesitaba un menor de su edad.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: