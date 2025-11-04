A la cárcel hombre imputado de actos lascivos contra familiar menor de edad

El juez Juan Alberto León González, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto, este martes, contra un hombre de San Juan por presuntamente cometer actos lascivos contra un menor de edad, miembro de su familia, informó la Policía.

Damaso E. de la Rosa Cabrera, de 49 años, enfrenta un cargo por el delito en hechos presuntamente ocurridos en marzo de 2022.

Según la investigación realizada por agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, De La Rosa Cabrera supuestamente cometió los actos lascivos contra un niño que, en el momento de los hechos, tenía ocho años.

