23 de octubre de 2025
77°lluvia ligera
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra jardinero imputado de cometer por actos lascivos

Alvin Franco Sánchez, residente de Juncos, supuestamente cometió los actos mientras realizaba un trabajo

23 de octubre de 2025 - 8:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La fiscal Sharlynne Sánchez, de la Fiscalía de Caguas, sometió un cargo por actos lascivos contra Alvin Franco Sánchez, de 59 años y residente de Juncos, por hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre. (Josian Bruno)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez José J. Capó, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra un hombre, jardinero de profesión, que, presuntamente cometió actos lascivos contra una clienta en San Lorenzo, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

La fiscal Sharlynne Sánchez formuló un cargo por actos lascivos contra Alvin Franco Sánchez, de 59 años y residente de Juncos, por hechos ocurridos el 22 de septiembre.

Según la investigación realizada por agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), la víctima explicó que contrató a Franco Sánchez para que limpiara su patio. Franco Sánchez, presuntamente, entró a la residencia de la víctima y la acorraló.

Alvin Franco Sánchez, de 59 años y residente de Juncos, enfrenta un cargo por actos lascivos por hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre.
Alvin Franco Sánchez, de 59 años y residente de Juncos, enfrenta un cargo por actos lascivos por hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre. (Suministrada )

Capó encontró causa para arresto y fijó una fianza de $60,000 que Franco Sánchez prestó mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ). La vista preliminar se celebrará el 4 de noviembre.

Tags
Breaking NewsTribunal de CaguasPolicía de Puerto RicoActos lascivosDepartamento de Justicia
