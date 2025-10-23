Hallan causa para arresto contra jardinero imputado de cometer por actos lascivos
Alvin Franco Sánchez, residente de Juncos, supuestamente cometió los actos mientras realizaba un trabajo
23 de octubre de 2025 - 8:13 PM
El juez José J. Capó, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra un hombre, jardinero de profesión, que, presuntamente cometió actos lascivos contra una clienta en San Lorenzo, informó el Departamento de Justicia.
La fiscal Sharlynne Sánchez formuló un cargo por actos lascivos contra Alvin Franco Sánchez, de 59 años y residente de Juncos, por hechos ocurridos el 22 de septiembre.
Según la investigación realizada por agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), la víctima explicó que contrató a Franco Sánchez para que limpiara su patio. Franco Sánchez, presuntamente, entró a la residencia de la víctima y la acorraló.
Capó encontró causa para arresto y fijó una fianza de $60,000 que Franco Sánchez prestó mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ). La vista preliminar se celebrará el 4 de noviembre.
