Hallan causa para arresto contra jardinero imputado de cometer por actos lascivos

El juez José J. Capó, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra un hombre, jardinero de profesión, que, presuntamente cometió actos lascivos contra una clienta en San Lorenzo, informó el Departamento de Justicia.

La fiscal Sharlynne Sánchez formuló un cargo por actos lascivos contra Alvin Franco Sánchez, de 59 años y residente de Juncos, por hechos ocurridos el 22 de septiembre.

Según la investigación realizada por agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), la víctima explicó que contrató a Franco Sánchez para que limpiara su patio. Franco Sánchez, presuntamente, entró a la residencia de la víctima y la acorraló.

