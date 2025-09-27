Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
84°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra imputado de actos lascivos en Caguas

Según la investigación de la Policía, Pedro S. Malavé Ortiz presuntamente cometió los actos contra una adolescente de 17 años

27 de septiembre de 2025 - 3:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agente Rosario Machado de la División de Delitos Sexuales investiga el caso. (Archivo)
Pedro S. Malavé Ortiz, presuntamente, agredió a la menos en hechos registrados el 12 de junio, según la Uniformada.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza María T. Hernández Calzada, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto, en la tarde del sábado, contra un hombre imputado de cometer actos lascivos contra una adolescente, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

Pedro S. Malavé Ortiz, de 42 años, enfrenta cargos por actos lascivos y maltrato de menores por hechos ocurridos en la tarde del jueves, 12 de junio, en Caguas, donde presuntamente cometió los actos contra una menor de 17 años.

Hernández Calzada fijó una fianza de $100,000 que Malavé Ortiz no prestó, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, pautada para el 8 de octubre.

La investigación del caso está a cargo de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Pedro S. Malavé Ortiz, de 42 años y residente del mencionado municipio, enfrenta cargos por actos lascivos, maltrato de menores, por hechos ocurridos en la tarde del jueves, 12 de junio, en Caguas, donde presuntamente cometió los actos contra una menor de 17 años.
Pedro S. Malavé Ortiz, de 42 años y residente del mencionado municipio, enfrenta cargos por actos lascivos, maltrato de menores, por hechos ocurridos en la tarde del jueves, 12 de junio, en Caguas, donde presuntamente cometió los actos contra una menor de 17 años. (Suministrada)
Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoTribunal de CaguasActos lascivosMaltrato de menores
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: