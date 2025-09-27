Causa para arresto contra imputado de actos lascivos en Caguas

La jueza María T. Hernández Calzada, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto, en la tarde del sábado, contra un hombre imputado de cometer actos lascivos contra una adolescente, informó el Departamento de Justicia.

Pedro S. Malavé Ortiz, de 42 años, enfrenta cargos por actos lascivos y maltrato de menores por hechos ocurridos en la tarde del jueves, 12 de junio, en Caguas, donde presuntamente cometió los actos contra una menor de 17 años.

Hernández Calzada fijó una fianza de $100,000 que Malavé Ortiz no prestó, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, pautada para el 8 de octubre.

La investigación del caso está a cargo de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.