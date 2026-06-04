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Graduación termina en tragedia: una persona muere y tres resultan heridas en California

El incidente ocurrió en el estacionamiento de una escuela de la ciudad de Fairfield

4 de junio de 2026 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Perímetro de la escena de una escena del crimen. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - Una persona murió y otras tres resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, durante un tiroteo ocurrido la noche del miércoles en una ceremonia de graduación de una escuela secundaria en el área de Sacramento, capital de California.

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El incidente ocurrió en el estacionamiento de una escuela de la ciudad de Fairfield, donde una persona de 18 años fue declarada muerta.

Las otras tres víctimas, entre las que se cuenta un niño de 11 años, fueron llevadas a hospitales. Se desconoce si su condición es crítica.

El hecho ocurrió al finalizar la ceremonia de graduación, declararon las autoridades escolares.

El Departamento de Policía de Fairfield declaró que las circunstancias del tiroteo continúan bajo investigación. Las autoridades no han identificado o detenido a la persona o personas sospechosas de disparar.

La alcaldesa de Fairfield, Catherine Moy, dijo en un comunicado que el autor de los disparos se enfrentará a la justicia por el dolor causado a la comunidad.

“Se me parte el corazón por los estudiantes y las familias involucradas. Me gradué de la Escuela Secundaria Fairfield y no logro asimilar esta tragedia, ni con la mente ni con el corazón”, agregó.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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