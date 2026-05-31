Exalcaldesa del sur de California se declara culpable de actuar como agente ilegal de China

Los Ángeles- En 2024, los votantes de la ciudad de Arcadia, en el sur de California, eligieron el primer concejo municipal integrado totalmente por personas de origen asiático en la historia de la ciudad.

Ahora, una de sus integrantes se declaró culpable de actuar como agente ilegal del gobierno chino. La declaración de culpabilidad de la exalcaldesa de Arcadia, Eileen Wang, presentada el viernes ante un tribunal federal, prolonga una saga que a algunos residentes de la zona les preocupa que podría generar un escrutinio injusto sobre la comunidad de estadounidenses de origen chino y asiático en general.

Arcadia ha experimentado un rápido cambio demográfico en las últimas dos décadas, ya que inmigrantes de China, Taiwán y Hong Kong llegaron en masa al Valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles. Después de que el caso de Wang se hiciera público el 11 de mayo, la noticia ocupó titulares nacionales y llenó la discreta ciudad suburbana de enojo, decepción y murmullos de discreta preocupación. En redes sociales, abundaron los temores sobre espías y la influencia del Partido Comunista Chino.

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“No podemos permitir que este momento se convierta en una excusa para que la gente meta a comunidades enteras en el mismo saco o convierta la etnia en un arma para obtener ganancias políticas”, manifestó en un comunicado el alcalde interino Paul Cheng.

Impacto en una comunidad mayoritariamente china

Wang aceptó en abril declararse culpable de cumplir las órdenes de funcionarios chinos al compartir artículos favorables a Pekín en un sitio web de noticias que ella administraba, sin notificar al gobierno de Estados Unidos como exige la ley.

La mujer, de 56 años, fue elegida en noviembre de 2022 para un Concejo Municipal de cinco integrantes, del cual se elige al alcalde de manera rotativa. Nació en Chengdu, China, e inmigró a Estados Unidos en 1995.

Eileen Wang, exalcaldesa de Arcadia, California, sale del tribunal federal tras declararse culpable de los cargos de actuar como agente ilegal del gobierno chino el viernes 29 de mayo de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/William Liang) (William Liang)

El Valle de San Gabriel alberga la mayor concentración de residentes de ascendencia china y taiwanesa de Estados Unidos. A partir de la década de 1970, promotores inmobiliarios comercializaron la región como el “Beverly Hills chino” para atraer a inmigrantes adinerados. A medida que crecía la población, se convirtió en un refugio para inmigrantes llegados más recientemente que podían desenvolverse en la vida sin tener que hablar inglés, acceder a oportunidades de negocios y evitar someter a sus hijos al intensamente competitivo sistema educativo de China. La población de Arcadia, de alrededor de 53,000 habitantes, es mayoritariamente asiática, como ocurre en muchas otras ciudades de la región.

Ted Tseng, de 52 años, llegó a Arcadia desde Taiwán hace casi 40 años con sus padres, quienes emigraron porque temían un posible conflicto entre Taiwán y China.

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A Tseng le preocupaba que la acusación formal contra Wang profundizara la animadversión contra los estadounidenses de origen asiático y desacreditara sus aportes a la región. Aún persisten los temores al racismo antiasiático, aunque los delitos de odio han disminuido desde la pandemia de COVID-19.

“Solo me preocupa que nuestra imagen haya quedado dañada”, comentó Tseng.

Autoridades federales endurecen medidas contra el espionaje chino

En los últimos años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado los esfuerzos para combatir el espionaje chino. En abril, un hombre acusado de dirigir un puesto secreto de espionaje chino en el barrio de Chinatown, en Manhattan, fue declarado culpable de actuar como agente extranjero ilegal.

Wang ha sugerido que fue engañada por su ex prometido, Yaoning “Mike” Sun, quien se declaró culpable del mismo cargo el año pasado y ahora cumple una condena de cuatro años de prisión. Sun fue el tesorero de la campaña electoral de Wang en 2022.

En un comunicado compartido por los abogados de Wang se hace referencia a su “confianza y amor, aparentemente, por la persona equivocada, que finalmente la desvió del camino”.

April Verlato, exintegrante del Concejo Municipal que trabajó junto a Wang, dijo que Wang y Sun vivían juntos, y que Sun acompañaba a Wang adondequiera que fuera.

Verlato sostuvo que Wang debió renunciar en cuanto quedó bajo investigación.

Eileen Wang, exalcaldesa de Arcadia, California (a la derecha), sale de un tribunal federal tras declararse culpable de los cargos de actuar como agente ilegal del gobierno chino el viernes 29 de mayo de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/William Liang) (William Liang)

“Estaba siendo egoísta: juramentó como alcaldesa y no renunció cuando sabía que iba a declararse culpable de algo”, afirmó.

Gene Sun, abogado de larga trayectoria en Arcadia, coincidió.

“No entiendo cómo pudo seguir siendo integrante del Concejo Municipal”, señaló.

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Pekín busca adquirir influencia en el extranjero

No sorprende que el gobierno chino intente ejercer influencia política en la región, especialmente dada la mayor tensión política y la rivalidad económica entre China y Estados Unidos en los últimos años, dijo Wei Li, profesor de Estudios de Asia, el Pacífico y Estados Unidos en la Universidad Estatal de Arizona.

“Muchos países, si tienen la voluntad y los medios, intentarán influir en su diáspora”, explicó Li.

Según su denuncia penal federal, Sun estaba en contacto con John Chen -quien también se declaró culpable de actuar como agente ilegal del gobierno chino- respecto de políticos locales a los que Beijing podría influir. En informes a funcionarios chinos, Sun y Chen calificaron a Wang como una “nueva estrella política” y se jactaron de sus contactos con políticos estadounidenses de la corriente principal.

También escribieron sobre combatir a “fuerzas antichinas” como los independentistas de Taiwán y Falun Gong, un movimiento espiritual anticomunista exiliado.

En un mensaje enviado por Chen a Wang en enero de 2023, citado en la denuncia penal contra Sun, Chen dijo: “Estás haciendo un buen trabajo, espero que puedas continuar con el buen trabajo, hacer que el pueblo chino se sienta orgulloso”.

Algunas personas temen repercusiones políticas para los estadounidenses de origen asiático

La noticia de su declaración de culpabilidad no sólo fue como “una bofetada en la cara”; la reacción de algunos miembros de la comunidad también ha sido dolorosa, dijo Cheng, el alcalde interino.

Vista exterior de la casa de la exalcaldesa de Arcadia, Eileen Wang, en Arcadia, California, el martes 12 de mayo de 2026, después de que Wang se declarara culpable de ser agente ilegal del gobierno chino. (Foto AP/Jae C. Hong) (Jae C. Hong)

En una reunión del Concejo Municipal el 19 de mayo, algunos residentes culparon a los concejales restantes de haber facilitado la situación de Wang y exigieron sus renuncias.

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“Me han llamado de más maneras, me han dicho que regrese a China, aunque no es de ahí de donde soy”, dijo Cheng, quien llegó a Estados Unidos desde Taiwán a los 2 años.

Para muchos residentes y trabajadores de Arcadia, la vida transcurría con normalidad al día siguiente de que se conociera la noticia. Muchos sonrieron disculpándose cuando se les preguntó sobre el tema, diciendo que no prestan atención a la política.

Aliza Mo, quien emigró de China hace seis años por la educación de sus hijos, dijo que al principio pensó que los titulares debían estar exagerando.

“Mucha gente se preguntó si era discriminación”, comentó.

Cuando se enteró del motivo por el que Wang se declaró culpable, cambió de opinión.